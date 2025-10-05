A geração ‘X-burguer’

Um novo estudo indica que a geração X (nascidos aproximadamente entre 1965 e 1980), e especialmente as mulheres, apresentam maior dependência de alimentos ultraprocessados. E, segundo pesquisadores, isso está interligado à tenra idade em que foram expostos a este tipo de alimentação.
“(As pessoas de hoje) estavam em um período crucial de desenvolvimento, quando o ambiente alimentar do nosso país mudou”, explica Lucy K. Loch, aluna de pósgraduação do Departamento de Psicologia da Universidade do Minho, em Portugal.
Os pesquisadores ressaltam que a geração de adultos, agora na faixa dos 50 e início dos 60 anos, é a primeira a viver a maior parte de sua vida em um ambiente alimentar dominado por alimentos ultraprocessados.
O trabalho foi publicado na revista Addiction e se baseou em dados de 2 mil americanos. No caso desse estudo, a “substância” não é álcool ou nicotina, mas alimentos ultraprocessados, que estimulam o sistema de recompensa do cérebro, como doces, fast food e bebidas açucaradas.
Como resultado, eles descobriram que ao contrário dos transtornos tradicionais por uso de substâncias, historicamente mais comuns em homens mais velhos, o vício em alimentos ultraprocessados mostra o padrão oposto: maior prevalência em mulheres mais velhas.
Os dados mostram que 21% das mulheres e 10% dos homens da geração X e do final da geração Baby Boom, agora na faixa dos 50 e início dos 60 anos, atendem aos critérios para dependência desses tipos de alimentos.
