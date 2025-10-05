Visão pode ser boa após os 40?

A partir os 40 anos, ler cardápios ou mensagens no celular vira um desafio para muitos: é preciso afastar o braço, buscar luz ou apelar pros óculos. Isso é a presbiopia, a famosa “vista cansada”, um processo natural do envelhecimento. O cristalino, lente natural dos olhos, perde elasticidade, dificultando o foco em objetos próximos.

Um novo colírio, aprovado pela FDA, agência regulatória dos EUA, trouxe esperança, segundo informações da Agência Einstein. Usado diariamente, ele age por até 10 horas, reduzindo a visão turva.

O medicamento ajusta o tamanho da pupila, aumentando a profundidade de foco, criando um efeito de “pin-hole” que melhora temporariamente a visão de perto, sem óculos.