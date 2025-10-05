Alimentos saudáveis, mas...

Uma alimentação balanceada é composta de frutas, vegetais, proteínas magras, grãos integrais e boas gorduras. Entretanto, até mesmo alimentos saudáveis podem causar sintomas desconfortáveis como inchaço e cólicas abdominais.
Normalmente, os alimentos que causam esses desconfortos têm níveis elevados de certos tipos de carboidratos chamados de oligossacarídeos, dissacarídeos, monossacarídeos e poliois fermentáveis.
Muitas vezes, eles não são totalmente digeridos ou absorvidos no intestino delgado e, em vez disso, são fermentados por micróbios no cólon, o que pode causar desconforto gastrointestinal, como dor, inchaço, gases, constipação (prisão de ventre) e diarreia.
Portanto, alguns alimentos saudáveis ricos nesse tipo de carboidratos podem causar problemas.
Para ficar em alerta...
Lentilhas e feijões: Embora tenham alto valor nutricional, contêm os carboidratos que podem causar desconforto abdominal. Cozinhar bem estes alimentos facilita a digestão.
Cebola e alho: Embora geralmente seja consumida em pequenas quantidades, cebola uma das principais fontes alimentares de frutanos, fibras solúveis que podem causar inchaço. No alho, também é comum alergia ou intolerância a compostos que causam arrotos e gases.
Trigo: Alimentos que contêm glúten podem causar inchaço e outros problemas digestivos. Para quem tem desconforto, o ideal é trocá-lo por grãos como arroz, quinoa e aveia.
Maçã: As maçãs são ricas em fibras, vitamina C e antioxidantes. No entanto, elas também causam inchaço devido à frutose. Cozinhar a maçã facilita a digestão.
Vegetais crucíferos: A família dos vegetais crucíferos inclui brócolis, couve-flor e repolho, entre outros. Eles contêm muitos nutrientes essenciais como fibras, vitamina C, ferro e potássio, mas também têm os carboidratos que podem causar inchaço. Cozinhá-los ajuda a melhorar a digestão.