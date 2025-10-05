Alimentos saudáveis, mas...

Uma alimentação balanceada é composta de frutas, vegetais, proteínas magras, grãos integrais e boas gorduras. Entretanto, até mesmo alimentos saudáveis podem causar sintomas desconfortáveis como inchaço e cólicas abdominais.

Normalmente, os alimentos que causam esses desconfortos têm níveis elevados de certos tipos de carboidratos chamados de oligossacarídeos, dissacarídeos, monossacarídeos e poliois fermentáveis.

Muitas vezes, eles não são totalmente digeridos ou absorvidos no intestino delgado e, em vez disso, são fermentados por micróbios no cólon, o que pode causar desconforto gastrointestinal, como dor, inchaço, gases, constipação (prisão de ventre) e diarreia.