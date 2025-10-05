Citroën e as novas versões dos seus 3 carros de passeio

Em busca de recuperar espaço no mercado nacional, a Citroën lança novas versões de seus três carros de passeio disponíveis no Brasil. Enquanto o Basalt recebe um pacote visual de estilo esportivo, o C3 e o Aircross ganham a opção XTR, com pneus de uso misto e apelo off-road.
Somados, os modelos registraram 24.735 unidades vendidas entre janeiro e agosto, segundo dados da Fenabrave (associação dos distribuidores de veículos). O número representa um crescimento de 28,5% em relação ao mesmo período de 2024. Mas o resultado não conta toda a história.
O produto mais vendido da Citroën é o SUV compacto Basalt, que foi lançado em outubro de 2024. Sua chegada nas lojas resultou em queda nas vendas das outras opções da marca, em um processo de canibalização.
A chegada das opções XTR busca reativar o interesse do consumidor. No caso do C3, o preço da nova versão parte de R$ 85.990 e traz melhorias no acabamento, como moldura de tecido no painel frontal e revestimento nas portas.
O motor é 0 1.0 lex aspirado (75 cv) e a lista de itens de série inclui ar-condicionado, direção com assistência elétrica, central multimídia, painel digital colorido, rodas de liga leve e pneus aptos a rodar em trechos de terra, similares aos utilizados na antiga linha Adventure, da Fiat.
O Aircross XTR 1.0 turbo lex (130 cv) segue caminho semelhante. A nova opção tem sempre câmbio automático e sete lugares (a versão com cinco assentos icou limitada à versão Feel). Há ainda revestimentos acolchoados e botões dos vidros traseiros nas portas antes, ficavam entre os assentos dianteiros.
A logomarca da Citroën é pintada de preto brilhante nessa opção, que também traz pneus adequados ao uso fora de estrada. O ar-condicionado tem mostrador digital e ajuste automático de temperatura. Detalhes verdes na carroceria e na costura dos bancos complementam a parte visual, que é anunciada por R$ 129.990.
No Basalt, também há evolução no acabamento e uma nova versão, chamada Dark Edition e comercializada por R$ 114.990. Equipada com o mesmo conjunto de motor e câmbio do Aircross, oferece uma nova opção de cinza, chamada Sting Gray, e forrações pretas com costuras vermelhas.
Rodas e teto escurecidos, além de um discreto aerofólio, reforçam o apelo esportivo do modelo. O preço sugerido é de R$ 114.990 e a lista de equipamentos traz ar-condicionado automático, direção com assistência elétrica, central multimídia e sensores traseiros de estacionamento.
A nova opção assume o posto de topo da linha, logo acima da Shine, que custa R$ 1.000 a menos com a mesma motorização e já passou pelo teste Folha Mauá.