Citroën e as novas versões dos seus 3 carros de passeio

Em busca de recuperar espaço no mercado nacional, a Citroën lança novas versões de seus três carros de passeio disponíveis no Brasil. Enquanto o Basalt recebe um pacote visual de estilo esportivo, o C3 e o Aircross ganham a opção XTR, com pneus de uso misto e apelo off-road.

Somados, os modelos registraram 24.735 unidades vendidas entre janeiro e agosto, segundo dados da Fenabrave (associação dos distribuidores de veículos). O número representa um crescimento de 28,5% em relação ao mesmo período de 2024. Mas o resultado não conta toda a história.

O produto mais vendido da Citroën é o SUV compacto Basalt, que foi lançado em outubro de 2024. Sua chegada nas lojas resultou em queda nas vendas das outras opções da marca, em um processo de canibalização.