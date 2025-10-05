Patinhas hidratadas

A s almofadinhas (“coxins”) das patas dos cães e gatos são responsáveis por muito mais do que simplesmente sustentação: participam de equilíbrio, absorção de impactos, proteção contra superfícies agressivas e ajudam na locomoção segura.

Porém, elas estão sempre expostas - ao calor do asfalto, ao frio, à umidade, à sujeira - e, sem os cuidados certos, podem ressecar, rachar e causar desconforto ou até problemas de saúde.

"Estudos mostram que até 35% dos cães atendidos em clínicas apresentam algum grau de ressecamento ou issura nas almofadinhas, especialmente em períodos de clima seco ou após exposição prolongada ao asfalto quente. A hidratação diária é uma medida simples que previne a dor, reduz o risco de infecções secundárias e ajuda a manter a mobilidade do animal”, explica a veterinária Cleiser Kurashima.