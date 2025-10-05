Patinhas hidratadas

A s almofadinhas (“coxins”) das patas dos cães e gatos são responsáveis por muito mais do que simplesmente sustentação: participam de equilíbrio, absorção de impactos, proteção contra superfícies agressivas e ajudam na locomoção segura.
Porém, elas estão sempre expostas - ao calor do asfalto, ao frio, à umidade, à sujeira - e, sem os cuidados certos, podem ressecar, rachar e causar desconforto ou até problemas de saúde.
"Estudos mostram que até 35% dos cães atendidos em clínicas apresentam algum grau de ressecamento ou issura nas almofadinhas, especialmente em períodos de clima seco ou após exposição prolongada ao asfalto quente. A hidratação diária é uma medida simples que previne a dor, reduz o risco de infecções secundárias e ajuda a manter a mobilidade do animal”, explica a veterinária Cleiser Kurashima.
São cinco motivos importantes para adotar a hidratação diária das patinhas, bem como orientações sobre como escolher os produtos adequados.
Passo a passo
1. Prevenção de ressecamento, rachaduras e desconforto
Patas expostas ao calor do asfalto ou de superfícies aquecidas pelo sol, ou à baixa umidade do clima tendem a perder a hidratação natural dos coxins, resultando em ressecamento que pode evoluir para rachaduras. “Rachaduras nas almofadas podem provocar dor, dificultar caminhada, mancar ou o animal lamber/arranhar a pata, o que só agrava o problema", explica Cleiser.
2. Proteção contra fatores externos que agravam o problema
Superfícies quentes (asfalto, calçadas expostas), pedras abrasivas, produtos de limpeza agressivos ou químicos trazem risco de queimadura ou agressão à pele delicada das patas. Clima seco, frio ou ventos fortes também contribuem para a perda de umidade e rachaduras e o excesso de banho ou o uso de produtos inadequados podem danificar a barreira de proteção natural da pele.
3. Melhora do bem-estar geral e mobilidade
Patinhas saudáveis garantem melhor aderência, que é importante para evitar escorregões ou quedas, especialmente em pisos lisos. Quando há dor nesta região, o pet muda o jeito de andar, o que pode gerar compensações físicas e sobrecarregar outras articulações - comprometendo o conforto no dia a dia.
4. Prevenção de infecções, inflamações e agravos dermatológicos
Fissuras abertas são porta de entrada para bactérias e fungos, podendo levar a infecções dolorosas. Irritações, vermelhidão, coceiras frequentes podem levar o pet a lamber ou morder a pata, o que complica o quadro. “Manter os coxins hidratados contribui para preservar a integridade da pele, das glândulas termorreguladoras presentes nas patas, e melhora a resposta da pele a agressões ambientais”, explica Kurashima.
5- Hidratante ideal
Para escolher o hidratante ideal, devemos nos atentar para a fórmula, que deve ser segura para pets e não pode ter fragrâncias fortes. “A hidratação das patinhas é muito mais do que questão estética - é cuidado de saúde, de conforto e até de prevenção de problemas mais sérios. Usar produtos seguros e adequados, com textura leve e fragrância suave, e manter uma rotina frequente de hidratação, limpeza e atenção aos sinais já garante uma grande diferença no bem-estar dos pets”, finaliza a veterinária.
Como fazer?
Use produtos específicos: Opte por hidratantes formulados para animais, evitando produtos de uso humano, que podem conter componentes tóxicos ou causar alergias.
Faça a hidratação após os passeios: A aplicação de um hidratante específico ajuda a criar uma camada protetora contra o desgaste do dia a dia.
Mantenha a higiene: Lave e limpe as patinhas dos pets após os passeios para evitar o acúmulo de sujeira e bactérias.
Considere ingredientes naturais: Existem bálsamos e hidratantes feitos com óleos vegetais, como óleo de coco e manteiga de karité, que são seguros mesmo que o pet os lamba.
SAÚDE DAS PATAS
Corte das unhas: Unhas muito longas podem alterar a postura do pet e sobrecarregar os coxins.
Evite superfícies extremas: Nos dias quentes, evite passeios em asfalto ou em horários de pico de calor. Nos dias frios, proteja-os do contato prolongado com gelo e pisos frios.
Hidratação e alimentação: A ingestão adequada de água e uma dieta equilibrada ajudam a manter a pele e as patinhas saudáveis de dentro para fora.