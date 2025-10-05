As moradias do amanhã

Ao olhar para as tendências das casas do futuro, projetadas nos filmes, seriados e desenhos animados dos anos 60, pode-se ver que algumas delas se concretizaram e fazem parte da rotina das famílias há tempos. Já se conversa com as pessoas por meio de imagens ao vivo, os telefones podem ser conectados aos painéis dos carros — de forma ainda mais moderna do que nos sonhos futuristas daquela década. Mas esqueça, a curto e médio prazo, aquela casa dos Jetsons, que mais parecia uma nave espacial. A casa do amanhã terá é muita natureza e conexão com o meio ambiente.

No que diz respeito à conectividade no lar, já se vive a realidade das casas conectadas, com a chegada da internet das coisas, que facilita a rotina de um jeito que não se esperava até pouco tempo atrás. Mas quais são as tendências da tecnologia residencial para os próximos anos? Especialistas separaram seis itens que serão criados ou passarão a ser mais populares do que se vê hoje (veja abaixo).

Itens que ficam