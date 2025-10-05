Puerto Iguazú: por aldeias e trilhas

Puerto Iguazú, na Argentina, fica a apenas 30 minutos do centro de Foz do Iguaçu, no Brasil. Então, com uma travessia super tranquila, em pouco tempo o turista já está em outro país! Essa região é conhecida como a tríplice fronteira, que inclui Foz do Iguaçu, Ciudad del Este, no Paraguai, e, claro, Puerto Iguazú.

Dentre as três, Puerto Iguazú é a menor, com aquele jeitinho de cidade do interior que conquista a todos. Um lugar perfeito para quem quer explorar novos ares.

Chegar em Puerto Iguazú é bem simples. Inclusive, se a pessoa está em Foz do Iguaçu, dá para fazer até um bate e volta tranquilo. Uma das maneiras mais econômicas é pegar um ônibus direto, que custa pouco e leva 30 minutos.