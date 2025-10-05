Moradores fecham avenida e pedem água ao governo de Bauru; VÍDEO

Um grupo de moradores do Jardim Terra Branca e bairros da região estão reunidos na manhã deste domingo (5) em Bauru para protestar contra a falta de água. Eles se concentraram na Praça Kasato Maru e em seguida desceram em caminhada para a avenida Comendador José da Silva Martha.

O grupo fechou a pista do sentido Bairro-Centro da via. O trânsito na quadra 21 flui, mas com lentidão.

Os moradores pedem por água nas torneiras, criticam a Prefeitura de Bauru e pedem o cumprimento do cronograma do rodízio.