05 de outubro de 2025
REVOLTA

Moradores fecham avenida e pedem água ao governo de Bauru; VÍDEO

Guilherme Matos
| Tempo de leitura: 1 min
Guilherme Matos
Moradores concentrados na Comendador
Moradores concentrados na Comendador

Um grupo de moradores do Jardim Terra Branca e bairros da região estão reunidos na manhã deste domingo (5) em Bauru para protestar contra a falta de água. Eles se concentraram na Praça Kasato Maru e em seguida desceram em caminhada para a avenida Comendador José da Silva Martha.

O grupo fechou a pista do sentido Bairro-Centro da via. O trânsito na quadra 21 flui, mas com lentidão.

Os moradores pedem por água nas torneiras, criticam a Prefeitura de Bauru e pedem o cumprimento do cronograma do rodízio.

Um dos participantes relatou estar há 10 dias sem água em sua casa. Eles afirmam que, nas eleições do ano passado, a prefeita Suéllen Rosim (PSD) se comprometeu com a resolução do problema até este ano, o que não foi cumprido.

