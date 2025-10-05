Lanches de escolas públicas têm alta qualidade nutricional

Refeições como o clássico arroz e feijão podem ser mais baratas, mas são os lanches servidos nas escolas públicas que trazem maior quantidade nutricional às crianças. É o que mostra artigo da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) e da Universidade de São Paulo (USP).

A pesquisa analisou o custo-efetividade de lanches e refeições servidos aos alunos da rede municipal de ensino fundamental na cidade de Morro da Fumaça (SC) durante um ano letivo. Segundo as pesquisadoras, os resultados podem otimizar os recursos públicos para o combate à fome e à insegurança alimentar, considerando também a obesidade.

As escolas seguem o cardápio do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Um estudo recente da Unicef sobre nutrição infantil destacou o Brasil como referência mundial pela adoção das diretrizes do programa nas escolas.