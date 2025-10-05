Bauru Basket é superado pelo Oberá na segunda rodada

O Bauru Basket voltou à quadra na noite deste sábado (4) na cidade de Pilar, no Paraguai, e sofreu sua segunda derrota na fase de grupos da Liga Sul-Americana. O Dragão foi superado pelo Oberá Tenis Club, da Argentina, pelo placar de 77 x 59.

Assim como na estreia, o time bauruense iniciou a partida com muitos erros ofensivos e permitiu que o adversário abrisse vantagem logo no primeiro quarto (20 x 8). Nos períodos seguintes, o aproveitamento nos arremessos de fora até melhorou, mas as dificuldades para ajustar a defesa permaneceram. Os argentinos, por sua vez, mostraram solidez coletiva: com boas trocas de passes, administraram a liderança de ponta a ponta e garantiram o triunfo.

O cestinha da partida foi o ala-pivô William Voorhees, do Oberá, com 16 pontos anotados. O ala Augustin Brocal, com 15, também teve atuação decisiva. Pelo lado superado, os principais pontuadores foram o pivô Andrezão (mais um duplo-duplo: 12 pontos e 12 rebotes) e o ala/pivô Augusto Anjos (10 pontos).