Tradicionalmente na Igreja do Brasil outubro é mês missionário. O objetivo é incentivar a ação missionária de nossas comunidades, bem como motivar para a vivência da comunhão missionária pelo fortalecimento dos laços de solidariedade através da participação da Coleta da Campanha Missionária prevista este ano no final de semana de 18 e 19 de outubro. O Papa Francisco ainda vivo escolheu para nós o tema “Missionários da esperança entre os povos”, em sintonia como o Lema “A esperança não decepciona” (Rm 5,5). Como neste ano celebramos o centenário da canonização de Santa Terezinha do Menino Jesus, a Padroeira das Missões, invocaremos a sua ajuda para nos recordar que a oração é a primeira forma de evangelizar. As doações recebidas serão destinadas a apoiar projetos de evangelização, educação, saúde, desenvolvimento comunitário e assistência social em áreas de missão ao redor do mundo.

Todo cristão é missionário, chamado desde o Batismo a ser discípulo e apóstolo de Jesus Cristo. O verdadeiro missionário é aquele discípulo dócil que se deixa conduzir pelo Espírito Santo e plasmar-se por Ele, interiormente, a fim de assemelhar-se cada vez mais segundo a imagem de Cristo, e assim poder seguir as suas pegadas e ser enviado à missão. O fiel discípulo de Jesus vive como Ele na escuta da vontade do Pai e em espírito amoroso de oração e devoção a Deus. Procurando ser “contemplativo na ação, medita a Palavra de Deus, faz a leitura cuidadosa dos sinais dos tempos e pratica a solidariedade para com os irmãos e irmãs, especialmente, os pobres e desamparados deste mundo.

O missionário será sempre uma pessoal espiritual, de vida intensa com Deus, mas igualmente inserido na história e comprometido com a causa do Reino de Deus, que já está presente neste mundo; ser´, portanto, uma pessoa caridosa, amorosa e misericordiosa em relação a Deus, aos outros e a toda criatura. O missionário ama a Igreja como ama a sua mãe e as pessoas, assim como Jesus as amou e por elas deu a vida. Todo missionário segue o itinerário de fé percorrido pelo Virgem Marial. Como primeira discípula de seu Filho Jesus, ela esteve reunida com os Apóstolos no Cenáculo, recebendo com eles os dons do Espírito. Ela é a “Estrela da Evangelização”, a “Missionária de Jesus”, que nos ensina e ajuda a evangelizar, enchendo a terra com o Evangelho de seu Filho, Jesus Cristo.