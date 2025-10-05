Liberdade energética em tempos de IA

O avanço da inteligência artificial (IA) vem acelerando mudanças profundas no modo de vida da sociedade, mas também traz um alerta: o consumo de energia elétrica para o uso dessa tecnologia deve crescer exponencialmente nos próximos anos. De acordo com especialistas na área, essa sobrecarga será impulsionada pela automação de indústrias e residências, a multiplicação de data centers de IA e a popularização dos carros elétricos.

Fundador da Solar Tecno Energia, empresa de Bauru que está entre as pioneiras e maiores do país no mercado de energia solar, Thiago Gigo Pereira pontua que o avanço da IA é muito mais veloz do que o proporcionado pelo advento dos computadores e da internet. “Se hoje usamos assistentes como a Alexa, em breve teremos robôs que lavam e passam roupas e limpam a casa. A cada salto tecnológico, haverá maior demanda energética”, afirma.

Para ele, a preocupação central é: quem irá produzir toda essa energia, a que custo e com qual impacto ambiental? Pereira observa, inclusive, que Bauru já sente os efeitos da crise climática, com intensas ondas de calor, estiagens prolongadas e a proliferação de incêndios em áreas de vegetação — como os registrados na última semana.