Fabiano Gadelha estreia pelo 100% Gasparini na Copa Golden Master

A 19ª edição da Copa Golden Master, tradicional competição do futebol amador de Bauru voltada para jogadores com mais de 40 anos, segue movimentando os campos da cidade com jogos aos sábados à tarde. A competição conta com 14 equipes e reúne atletas experientes. Um dos principais destaques desta temporada é a chegada do meia-atacante Fabiano Gadelha de 46 anos, ex-Marília, que fez sua estreia neste sábado (4).

O jogador defendeu pela primeira vez a equipe do 100% Gasparini, que enfrentou o time do Geisel pela 7ª rodada do torneio. A partida foi realizada no estádio Nelson Reginato do Canto, no Jardim Redentor, às 15h30, e terminou empatada em 1 a 1. O Gasparini abriu o placar, mas sofreu o empate no fim da segunda etapa, em um jogo marcado pelo equilíbrio e forte marcação no meio-campo. Com o resultado, o 100% Gasparini soma mais um ponto na tabela e segue na liderança do seu grupo na Copa Golden Master.

Natural de Bayeux, Paraíba, o camisa 10 passou por clubes importantes como Sport, São Caetano e Marília Atlético Clube, onde viveu momentos significativos em sua carreira. O meia também tem passagens por equipes do futebol amador de Bauru, como Comercial e Luziana.