Somos Vôlei Bauru vence mais três em campeonato da melhor idade

As jogadoras do Somos Vôlei Bauru venceram as três partidas que disputaram neste sábado (4/10), pela Liga de Voleibol de Bauru, e chegaram a 58 triunfos em 60 confrontos por competições oficiais no ano.

Com seu elenco da faixa etária 45+ no ginásio municipal José Cocito, em Piratininga, a equipe do técnico Carlos Lenta não sofreu perdas de sets ao superar as donas da casa por 2 a 0 (15x08/15x10), Igaraçu do Tietê por 2 a 0 (15x12/17x15) e Assis por 2 a 0 (15x10/15x12).

Projeto da melhor idade implantado em 2023, o Somos Vôlei Bauru também disputa a Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado) – na qual já é campeão antecipado do polo 10, com sede em Bauru, no 45+ e no 58+.