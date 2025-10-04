DAE diz que investiu R$ 30 mi em 4 anos e segue cumprindo PDA

Em meio à crise hídrica e questionamentos sobre as ações mitigadoras por parte do governo, o Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru informa que investiu quase R$ 30 milhões nos últimos quatro anos e meio em abastecimento de água, cumprindo o que está estabelecido no Plano Diretor de Águas (PDA)."O município foi além, neste período ainda realizou obras extras para garantir o abastecimento de água da população, e vai investir mais R$ 64,5 milhões nos próximos meses, com o Programa ‘Água de Todos' - obras que não estão previstas no PDA, mas que serão realizadas e farão a diferença no abastecimento de regiões que atualmente dependem do Rio Batalha", diz a autarquia.

Segundo o DAE, no atual governo, de 2021 até este ano, os investimentos previstos no PDA foram executados, como os poços da Praça Portugal, Infante Dom Henrique e Distrito III-2. "O atual governo entregou oito poços, entre novos e reativados. Ainda dentro do PDA, estavam previstos dois reservatórios de água na Vila Dutra, e um reservatório na zona norte, este como contrapartida de empreendimento, que foram entregues", afirma a assessoria de imprensa.

A prefeitura informa ainda que outros investimentos previstos que foram feitos são as adutoras de interligação dos poços Santa Cândida e do Jardim Imperial II, e a adutora de interligação do Manchester/Vargem Limpa. Também foram realizadas obras de setorização no Jardim Bela Vista, Alto Paraíso, Vila Falcão e Vila Dutra, que melhoraram a rede de abastecimento nestas regiões. Além disso, a autarquia investiu em telemetria, o que permitiu o monitoramento em tempo real da situação dos poços e reservatórios, diminuindo consideravelmente ainda os casos de furtos ? vandalismos que prejudicavam o abastecimento de água para a população.