DAE diz que investiu R$ 30 mi em 4 anos e segue cumprindo PDA

Em meio à crise hídrica e questionamentos sobre as ações mitigadoras por parte do governo, o Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru informa que investiu quase R$ 30 milhões nos últimos quatro anos e meio em abastecimento de água, cumprindo o que está estabelecido no Plano Diretor de Águas (PDA)."O município foi além, neste período ainda realizou obras extras para garantir o abastecimento de água da população, e vai investir mais R$ 64,5 milhões nos próximos meses, com o Programa ‘Água de Todos' - obras que não estão previstas no PDA, mas que serão realizadas e farão a diferença no abastecimento de regiões que atualmente dependem do Rio Batalha", diz a autarquia.
Segundo o DAE, no atual governo, de 2021 até este ano, os investimentos previstos no PDA foram executados, como os poços da Praça Portugal, Infante Dom Henrique e Distrito III-2. "O atual governo entregou oito poços, entre novos e reativados. Ainda dentro do PDA, estavam previstos dois reservatórios de água na Vila Dutra, e um reservatório na zona norte, este como contrapartida de empreendimento, que foram entregues", afirma a assessoria de imprensa.
A prefeitura informa ainda que outros investimentos previstos que foram feitos são as adutoras de interligação dos poços Santa Cândida e do Jardim Imperial II, e a adutora de interligação do Manchester/Vargem Limpa. Também foram realizadas obras de setorização no Jardim Bela Vista, Alto Paraíso, Vila Falcão e Vila Dutra, que melhoraram a rede de abastecimento nestas regiões. Além disso, a autarquia investiu em telemetria, o que permitiu o monitoramento em tempo real da situação dos poços e reservatórios, diminuindo consideravelmente ainda os casos de furtos ? vandalismos que prejudicavam o abastecimento de água para a população.
OBRAS EXTRAS
"O PDA foi elaborado em 2014, com prazo de execução em até 20 anos. Neste periodo de 11 anos desde que está vigente, o mundo vivenciou mudanças climáticas, com períodos de estiagem mais prolongados e severos em nossa região. Neste ano, já são praticamente 100 dias sem chuvas significativas, o que reduziu drasticamente o nível do Rio Batalha", argumenta o DAE.
"Além das obras do PDA, outras foram executadas para melhorar o abastecimento, como as trocas de bombas e ampliação da vazão de poços já existentes, e interligações, como a do reservatório do Núcleo 9 de Julho para o Jardim Bela Vista", acrescenta. Segundo a Secretaria, as ações permitiram que regiões inteiras deixassem de depender do Rio Batalha, como a Vila Dutra e o Jardim Bela Vista. Já o Centro e a Zona Sul agora recebem água do Rio Batalha apenas como reforço, tendo como principal fonte de abastecimento os poços. "No começo do atual governo, quase 40% da população dependia do Rio Batalha, índice que já foi reduzido para 27%, e que cairá para 12,5% após as novas obras previstas", finaliza a autarquia.
‘ÁGUA DE TODOS'
Recentemente, a Prefeitura de Bauru anunciou que vai investir R$ 20 milhões em abastecimento, com a construção de dois reservatórios, no Complexo de Poços de Val de Palmas, e a adutora que vai levar a água destes para o reservatório do Alto Paraíso. "O Programa 'Água de Todos’ vai ainda investir na perfuração de cinco poços, sendo um na zona norte, e os outros quatro no Complexo de Poços de Val de Palmas. Um já está em fase de licitação pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE), o segundo será de contrapartida de um empreendimento, e que também será perfurado nos próximos meses, e os outros dois estão com a licitação sendo preparada. Ao todo, os investimentos no Programa 'Água de Todos' serão de R$ 64,5 milhões", informa o governo.
A prefeitura garante que, com os investimentos, a região da Vila Falcão, Alto Paraíso, Vila Pacífico e Vila Industrial, entre outros, passará a receber água destes poços, sem depender do Rio Batalha. "O programa vai investir ainda na recuperação da represa de captação do Rio Batalha, que terá aumento da capacidade de reservação, diminuindo risco de desabastecimento nos períodos de seca. No ano que vem, a população já deverá perceber os efeitos dos novos investimentos", sustenta.
EMERGENCIAIS
Para os próximos dias, a prefeitura prevê a realização de ações como a entrega de caixas de água para os moradores das partes mais altas que são abastecidas pelo Rio Batalha. De acordo com a assessoria de imprensa, nesta semana foi reativado o ponto de distribuição de água no Recinto Mello Moraes, e montados dois pontos de distribuição de água no Jardim Ouro Verde e no Alto Paraíso. "O DAE contratou mais caminhões-pipa, com 22 veículos atuando na distribuição de água para as regiões afetadas pelo rodízio. Além disso, a Defesa Civil está contratando mais 11 caminhões-pipa, sendo cinco de água potável, reforçando o abastecimento, e seis de água não potável, para o combate a incêndios em Bauru.