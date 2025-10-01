01 de outubro: dia do Cão Idoso

A Coluna Animal dessa semana vai trazer uma data relativamente nova que está sendo celebrada no calendário pet, que é o dia do cachorro idoso, dia 01 de outubro. Com o avanço da medicina veterinária e os cuidados que os tutores dispensam aos animais, eles estão tendo maior expectativa de vida e também com mais qualidade.

A entrevistada dessa semana é a medica veterinária especialista em geriatria Rosana Pandolfi que explica que o cão idoso, assim como os seres humanos, passa por um processo natural de envelhecimento que traz algumas mudanças físicas, comportamentais e de saúde. Em geral, cães são considerados senis quando atingem 75% da sua expectativa de vida. Os caninos passam por algumas mudanças tais como: metabolismo mais lento e consequente tendência ao ganho de peso; menor disposição para exercícios (cansaço rápido); alterações articulares como osteoartrite, que pode causar dor e dificuldade de locomoção; mudanças sensoriais , ou seja, perda gradual da audição e da visão e das funções cognitivas, alguns podem apresentar disfunção cognitiva canina (DCC), ou "Alzheimer canino", sinais semelhantes à demência senil; sistema imunológico enfraquecido, ou seja, fica mais suscetível a desenvolver doenças.

Sendo assim é necessário que os tutor redobre os cuidados com cães idosos para que eles possam aproveitar essa fase com saúde e bem-estar, é essencial oferecer: terapias preventivas, exercícios de baixo impacto (como natação e fisioterapia) e exercícios moderados tais como passeios mais curtos e atividades que não sobrecarreguem as articulações; estimulação mental (brinquedos interativos e atividades de raciocínio); alimentação equilibrada priorizando rações específicas para cães idosos, (com controle de calorias e suporte articular ou dietas naturais específicas, assim como antioxidantes, vitaminas e ômega-3 para a saúde articular e cognitiva, levando em conta a saúde renal, problemas de mastigação e a manutenção da massa muscular) e conforto como caminhas macias, locais sem frio ou calor excessivo; ambiente importante evitar escadas e pisos escorregadios, se possível, forre o chão com EVA no local onde ele dorme, isso ajuda a evitar escorregões e facilita na hora de se levantar, trazendo mais conforto e segurança para o dia a dia.