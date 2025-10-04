Classificado para a semifinal, Sesi Bauru é superado pelo Mogi

Na última rodada do Paulista 2025, o Sesi Bauru foi superado em 3 sets a 0 pelo Mogi Vôlei (28x26; 25x23; 31x29). A partida foi disputada no Ginásio do Centro Universitário Braz Cubas na noite dessa sexta-feira, 3.

Com o resultado, o Sesi Bauru se manteve na terceira colocação, com 12 pontos em seis partidas, sendo quatro vitórias e duas derrotas. Dessa forma, o time de Bauru duelará com o Suzano Vôlei nas semifinais do estadual.

O mata-mata é decidido em dois jogos, com cada equipe tendo um mando de quadra. Como o time de Suzano teve melhor campanha (12 pontos em quatro vitórias e duas derrotas, mas uma média de sets melhor), o Suzano Vôlei decidirá a ordem dos confrontos. A outra semifinal será decidida entre a equipe do Vôlei Renata, que fechou a primeira fase com a melhor campanha, contra o time do Viapol Vôlei São José, quarto colocado na fase classificatória.