Assistência social lidera repasses para entidades

A área da assistência social lidera o volume de repasses feitos pela Prefeitura de Bauru a entidades privadas sem fins lucrativos responsáveis pela prestação de serviços públicos. Os dados do Painel do Terceiro Setor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) mostram que, embora a educação e a saúde tenham registrado altas percentuais expressivas nos últimos cinco anos, é a assistência social que concentra o maior montante de recursos.

Em 2024, instituições do segmento tiveram aporte de R$ 51,151 milhões, alta de 43,1% em relação a 2019, quando recebeu R$ 35,736 milhões. As principais contempladas no ano passado foram a Aelesab, Fundação Toledo, Ceac, Wise Madness e Casa do Garoto.

A educação foi a segunda maior área em volume de repasses, alcançando R$ 42,365 milhões, crescimento de 127,7% no período. Já a saúde recebeu R$ 37,678 milhões, aumento de 145,7% na comparação com cinco anos atrás. No total, o valor gasto pelo município por habitante saltou de R$ 183,18 para R$ 349,15, evidenciando a crescente dependência do poder público dessas parcerias para garantir serviços à população.