Quem leva o dente para fora do osso?

Onde estão os dentes antes de aparecerem na boca, pergunta a aluna. Como saem do osso? Quem os tiram de lá? Uau! Vou chamar o Professor Consolaro para conversar com vocês. E lá fui para mais uma aventura do conhecimento cientifico na planície das mentes sedentas de saber.

Embrião é um conjunto de tecidos geleificados, assim como são os primórdios da maxila e mandíbula. O revestimento da boca primitiva do embrião leva para o interior destes géis, verdadeiras sementes diminutas que se desenvolvem como germes dentários em algumas semanas. Só depois, os géis ao redor se transformam em ossos dos maxilares, deixando os germes em cavernas chamadas de criptas, protegidos do meio ambiente bucal.

O germe formado por células muito especiais, forma o esmalte e dentina da coroa, na forma de um sino, e só depois começa a formar a raiz. Vamos imaginar na mandíbula. Acreditava-se que enquanto a raiz formava, o dente ia sendo pressionado para cima, até que erupcionaria na mucosa bucal. Quem tiraria o dente do osso até chegar na boca, eram as raízes, como se tivessem uma mola propulsora para cima.