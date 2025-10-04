Em nova etapa, o Jornal da Cidade impresso circulará semanalmente

Em tempos globalizados, na era digital e no mundo do tempo real, o Jornal da Cidade de Bauru não para de se transformar, de se alinhar à evolução das novas tecnologias, se adaptando, sem titubear, às mudanças cada vez mais velozes do mundo moderno.
A partir deste final de semana, saltaremos para um novo patamar. Nessa evolução natural, o Jornal da Cidade impresso chegará às suas mãos, semanalmente, todos os sábados, com o melhor e mais variado conteúdo, resultado de 58 anos acumulando conhecimento, técnica, postura ética e acima de tudo, credibilidade para bem servir Bauru e Grande Região Central do Estado.
Estamos, mais uma vez, renovando nosso compromisso inabalável com o interesse público, firmes e fiéis aos propósitos mais elevados que moveram os fundadores do JC - o de estarmos sempre vigilantes e permanentemente a serviço da população.
Seguimos contando com o prestígio de sua leitura e interação conosco para, juntos, descortinarmos os segredos bem guardados de tudo que diz respeito às nossas vidas em comunidade.
O Jornal da Cidade de Bauru se orgulha em cumprir com seriedade e dedicação a Missão de bem informar nossos milhares de leitores, tornando-se referência em jornalismo regional, reconhecido em todo o País e, principalmente , de credibilidade a serviço da coletividade.
Essa trajetória de quase seis décadas foi construída lado a lado com você, que sempre confiou em nosso trabalho para se informar e compreender os acontecimentos mais importantes da vida local, regional, nacional e internacional.
RELEVÂNCIA E AMPLITUDE
O mundo mudou, a forma de consumir informação também, e nós evoluímos junto com você. A tecnologia abriu novas possibilidades e a informação factual hoje circula em tempo real, a todo instante, no universo digital, ou seja, na Internet, através de celulares, tablets, computadores de mesa, nos portais e redes sociais.
É neste cenário e com olhar para o futuro que iniciaremos uma nova etapa.
A edição que começa a circular neste final de semana, e que estará em constante evolução, buscando sempre o melhor pra você, lhe proporcionará uma prazerosa e muito útil experiência de leitura.
Trata-se de um jornal abrangente, com tudo o que a mídia impressa pode proporcionar. Reportagens aprofundadas e analíticas de importantes áreas de seu interesse, trazendo não apenas notícias, mas argumentos e subsídios para as melhores tomadas de decisões.
Nele, um resumo bem elaborado do que aconteceu ao longo da semana vai mantê-lo atualizado com informações relevantes, bem apuradas, checadas e diferenciadas.
O JC seguirá também com muita prestação de serviços, dicas, orientações, passatempo, vida social, em conteúdos exclusivos.
Saúde, Beleza e Bem-Estar; Gastronomia; Casa, Construção e Decoração; Cultura; Business; Pets; Tecnologia e Inovação; Carros e mobilidade; Agro, dentre tantos assuntos de seu interesse, chegarão às suas mãos todas as semanas.
O JC EM TEMPO REAL
As notícias do dia a dia você continuará a ler no nosso concorrido portal de Notícias, o JCNET (www.jcnet.com.br), atualizadas a cada momento. Desde 1998 o JC entendeu o novo mundo que estava por vir e passou a produzir informação também para a plataforma digital (Internet) na velocidade da notícia.
Após anos de evolução, atualmente o JCNET conecta cerca de 400 mil leitores todo mês, com mais de 3 milhões de acessos às nossas milhares de notícias, o que significa uma audiência sólida e crescente, líder no Interior do Estado de São Paulo, aferida por métricas sérias e confiáveis, consolidando um dos mais acessados portais de notícias regionais do País.
OLHAR À FRENTE
Convidamos você a continuar conosco nesta nova fase. Afinal, nosso compromisso permanece o mesmo: estar ao lado da nossa comunidade e em sua defesa intransigente, informando com responsabilidade, veracidade e respeito.
Temos orgulho da nossa história e entusiasmo pelo futuro, que construiremos juntos nessa nova jornada de inovação.
O espírito do JC continuará florescendo para seguir ao lado de nossa gente na busca das grandes soluções e consensos que uma comunidade precisa para se desenvolver.