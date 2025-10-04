Em nova etapa, o Jornal da Cidade impresso circulará semanalmente

Em tempos globalizados, na era digital e no mundo do tempo real, o Jornal da Cidade de Bauru não para de se transformar, de se alinhar à evolução das novas tecnologias, se adaptando, sem titubear, às mudanças cada vez mais velozes do mundo moderno.

A partir deste final de semana, saltaremos para um novo patamar. Nessa evolução natural, o Jornal da Cidade impresso chegará às suas mãos, semanalmente, todos os sábados, com o melhor e mais variado conteúdo, resultado de 58 anos acumulando conhecimento, técnica, postura ética e acima de tudo, credibilidade para bem servir Bauru e Grande Região Central do Estado.

Estamos, mais uma vez, renovando nosso compromisso inabalável com o interesse público, firmes e fiéis aos propósitos mais elevados que moveram os fundadores do JC - o de estarmos sempre vigilantes e permanentemente a serviço da população.