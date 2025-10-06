Moradores do Jd. Colonial em Bauru reivindicam aumento de aceiro

Moradores do Jardim Colonial, em Bauru, realizaram reunião nesta sexta-feira (3) com o vereador André Maldonado (PP) e representantes das secretarias de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal e Serviços Urbanos para reivindicar o aumento do aceiro na Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie), atingida por incêndios recentes.

Aceiro é uma técnica de manejo ambiental, que consiste em uma faixa de terra limpa, sem vegetação ou materiais inflamáveis, criada ao redor de uma propriedade com o objetivo principal de prevenir a propagação de incêndios.

“Ficou definido que o aceiro será aumentado para três metros para evitar que o fogo chegue próximo das casas, em caso de novo incêndio. Esse aumento também beneficiará a entrada do Corpo de Bombeiros. Atualmente o recuo é de um metro.”, informa o morador Fernando de Paula.