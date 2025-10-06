06 de outubro de 2025
MEDO DO FOGO

Moradores do Jd. Colonial em Bauru reivindicam aumento de aceiro

Por | Priscila Medeiros
| Tempo de leitura: 1 min
Acervo
Vereadores e técnicos vistoriaram a área
Vereadores e técnicos vistoriaram a área

Moradores do Jardim Colonial, em Bauru, realizaram reunião nesta sexta-feira (3) com o vereador André Maldonado (PP) e representantes das secretarias de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal e Serviços Urbanos para reivindicar o aumento do aceiro na Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie), atingida por incêndios recentes.

Aceiro é uma técnica de manejo ambiental, que consiste em uma faixa de terra limpa, sem vegetação ou materiais inflamáveis, criada ao redor de uma propriedade com o objetivo principal de prevenir a propagação de incêndios.

“Ficou definido que o aceiro será aumentado para três metros para evitar que o fogo chegue próximo das casas, em caso de novo incêndio. Esse aumento também beneficiará a entrada do Corpo de Bombeiros. Atualmente o recuo é de um metro.”, informa o morador Fernando de Paula.

Para ele e vizinhos - no caso os das ruas Elói Camaforte e Maria Cecília de Oliveira - a presença de um aceiro maior pode significar a diferença entre a segurança e a perda total do patrimônio.

A preocupação com a volta do fogo ainda está presente, mesmo sem novos focos. “Do lado da nossa casa a mata é bem fechada. Como tenho uma viagem que não dá pra cancelar, deixei meu pai dormindo em casa. Tudo para o imóvel ficar livre e dar acesso ao bombeiro, caso precise”, ressalta Jussara Samuel Vieira da Silva.

Em nota a Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal informou que na nesta semana será enviado um técnico para fazer um levantamento da área e a possibilidade do aceiro.

