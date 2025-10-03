03 de outubro de 2025
NO PARAGUAI

Bauru Basket perde do Jorge Guzmán na estreia do Sul-Americano

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
FIBA/Divulgação
Bauru fez um jogo abaixo de sua média

O Bauru Basket iniciou com derrota sua caminhada na Liga Sul-Americana de 2025. Na noite desta sexta-feira (3), o Dragão foi superado pelos equatorianos do Jorge Guzmán por 69 x 60. A partida foi realizada na cidade de Pilar, no Paraguai, sede do grupo A.

O time brasileiro teve início irregular: com erros na criação de jogadas e baixo aproveitamento nos arremessos de três, os adversários abriram 12 pontos de frente logo nos primeiros minutos.

Depois de “correr na subida” na segunda parcial, os bauruenses equilibraram as ações no retorno do intervalo -  muito por conta da triangulação entre Vinicius Mogi, Alex Garcia e Andrezão. Já no último quarto, faltando menos de quatro minutos para o apito final, o duelo chegou a ficar empatado. Porém, a equipe do Jorge Guzmán conseguiu sustentar a reação, retomou o controle do jogo e sacramentou o triunfo.

O destaque do confronto foi Dennis McKinney, autor de 22 pontos, oito rebotes e quatro assistências. Robinson e Caraballi também contribuíram com 15 pontos cada para o time equatoriano. Pelo lado do Dragão, o pivô Andrézão registrou um duplo-duplo com 19 pontos e 11 rebotes, enquanto o ala Alex Garcia somou 13 pontos, sete rebotes e quatro assistências.

A equipe comandada pelo técnico Paulo Jaú segue no Paraguai para a sequência da fase de grupos. Neste sábado (4), às 21h40, o adversário da vez será o Oberá, da Argentina. O encerramento da primeira fase ocorre no domingo (5), às 19h10, diante dos anfitriões do Olímpia Kings. Os dois melhores desta etapa avançam às quartas de final do torneio continental.

