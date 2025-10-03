Sesi Vôlei Bauru vence Renasce Sorocaba em casa e volta à final

O Sesi Vôlei Bauru está de volta à final do Campeonato Paulista. A equipe de Bauru alcança sua quinta final de estadual após bater o Renasce Sorocaba em 3 a 0 (25x16; 25x18; 25x19). A partida foi válida pelo Jogo 2 da semifinal, disputada na noite dessa sexta-feira, 3, na Arena Paulo Skaf.

Com a vitória, o time bauruense retorna para sua segunda final consecutiva do Paulista e aguarda a definição do outro finalista. Na outra semifinal, o Osasco São Cristóvão Saúde enfrenta o Paulistano Barueri, com a equipe de Osasco tendo vencido o Jogo 1.

O Sesi Vôlei Bauru, por ter a melhor campanha da primeira fase, terá o poder de decisão da ordem dos jogos da grande final. A decisão pelo título será em dois jogos, com cada equipe mandando um jogo em sua casa. Em caso de empate, a série é decidida no set desempate (golden set).