Sesi Vôlei Bauru vence Renasce Sorocaba em casa e volta à final

O Sesi Vôlei Bauru está de volta à final do Campeonato Paulista. A equipe de Bauru alcança sua quinta final de estadual após bater o Renasce Sorocaba em 3 a 0 (25x16; 25x18; 25x19). A partida foi válida pelo Jogo 2 da semifinal, disputada na noite dessa sexta-feira, 3, na Arena Paulo Skaf.
Com a vitória, o time bauruense retorna para sua segunda final consecutiva do Paulista e aguarda a definição do outro finalista. Na outra semifinal, o Osasco São Cristóvão Saúde enfrenta o Paulistano Barueri, com a equipe de Osasco tendo vencido o Jogo 1.
O Sesi Vôlei Bauru, por ter a melhor campanha da primeira fase, terá o poder de decisão da ordem dos jogos da grande final. A decisão pelo título será em dois jogos, com cada equipe mandando um jogo em sua casa. Em caso de empate, a série é decidida no set desempate (golden set).
Ao final da partida, Bruna Moraes foi a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru, com 18 pontos.
O jogo
Valendo a vaga na final do Paulista 2025, o Sesi Vôlei Bauru foi para a quadra com o seguinte time titular: Dani Lins, Diana, Talia, Acosta, Mayany, Bruna Moraes e Léia.
O Sesi Vôlei Bauru começa a partida com pressão no saque e bloqueio, abrindo larga vantagem no início do set, forçando o primeiro pedido de tempo do Renasce Sorocaba em 12 a 5. A virada de bola bauruense se mantém precisa durante o set, segurando o ataque sorocabano e administrando a vantagem até a segunda parada do visitante em 16 a 10. O Sesi Vôlei Bauru segue dominando as ações e não perde oportunidades de aumentar a vantagem, até fechar em ataque de Diana no 25 a 16.
Assim como no primeiro set, o Sesi Vôlei Bauru inicia a segunda parcial dominando as ações, convertendo os contra-ataques e abrindo 7 a 2 na primeira parada do Renasce Sorocaba. O visitante reage no set, mas novamente vê o time de Bauru abrir vantagem na dificuldade de virada de bola da equipe de Sorocaba, que para pela segunda vez em 17 a 11. O Sesi Vôlei Bauru segue com boa marcação de bloqueio, pressiona a virada de bola do Renasce Sorocaba que não consegue diminuir a vantagem, até Talia fechar em 25 a 18.
O terceiro set começa mais equilibrado, com o Renasce Sorocaba pressionando nos saques e conseguindo ultrapassar os bloqueios bauruenses. A primeira parada do set é do Sesi Vôlei Bauru, com a vantagem do time visitante em 9 a 10 após erro bauruense. Os pontos ficam mais longos com a defesa do Sesi Vôlei Bauru crescendo de produção e sendo essencial para a virada no placar em 15 a 13, no pedido de tempo do Renasce Sorocaba. O time da casa conecta pontos em sequência na boa passagem de saque e abre 19 a 14, forçando o segundo tempo rapidamente do time visitante. O Sesi Vôlei Bauru administra a vantagem até fechar a partida em 25 a 19.
Campeonato Paulista 2025 Feminino
Semifinal
Renasce Sorocaba 0 x 3 Sesi Vôlei Bauru I 30/09 I Sesi Sorocaba, Sorocaba
Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Renasce Sorocaba I 03/10 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Fase Classificatória
A.A. São Caetano 0 x 3 Sesi Vôlei Bauru I 23/08 I Lauro Gomes, São Caetano
Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Vôlei Louveira I 27/08 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Renasce Sorocaba I 02/09 I Arena Paulo Skaf, Bauru
EC Pinheiros 0 x 3 Sesi Vôlei Bauru I 07/09 I Ginásio Henrique Villaboim, São Paulo
Sesi Vôlei Bauru 3 x 2 Paulistano Barueri I 10/09 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Realizar Santos I 13/09 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Osasco São Cristóvão Saúde 0 x 3 Sesi Vôlei Bauru I 24/09 I Ginásio José Liberatti, Osasco