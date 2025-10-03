03 de outubro de 2025
EMPREENDEDORISMO

Sebrae-SP promove evento online sobre IA e negócios

da Redação
Tempo de leitura: 1 min
Sebrae-SP/Divulgação
Ação gratuita apresentará a IA como estratégia para aumentar vendas, reduzir custos e ganhar tempo e eficiência
Ação gratuita apresentará a IA como estratégia para aumentar vendas, reduzir custos e ganhar tempo e eficiência

A Inteligência Artificial, ferramenta que vem revolucionando o mercado e transformando a forma de fazer negócios, será tema do evento online “Revolucione o seu Negócio com a Inteligência Artificial”, no dia 7 de outubro, promovido pelo Sebrae-SP. Voltada para MEIs, micro e pequenas empresas da região de Bauru, a transmissão será ao vivo pelo canal parceiro Empreenda Mais, no YouTube. A participação é gratuita e as inscrições já estão abertas pelo link.  

Durante o encontro, serão apresentadas ferramentas gratuitas e de baixo custo que podem ser integradas facilmente a plataformas já utilizadas no dia a dia, como WhatsApp e Instagram. Também serão demonstradas aplicações práticas, como configuração de chatbots para responder perguntas frequentes, realizar a qualificação inicial de clientes, automatizar agendamentos e até pesquisas pós-venda.

A proposta é mostrar a IA como um verdadeiro assistente 24 horas, capaz de liberar o empreendedor das tarefas repetitivas e permitir que ele concentre esforços no relacionamento humano e na solução de problemas mais complexos, gerando mais eficiência e potencializando as vendas.

Para a analista de negócios do Sebrae-SP, Rafaela Brugnatti, o tema é estratégico para quem deseja se destacar no mercado. “Os participantes aprenderão, de forma simples e objetiva, como utilizar a Inteligência Artificial para aumentar as vendas, reduzir custos e ganhar tempo e eficiência”, ressalta.

O link de acesso para o encontro será enviado no dia da ação.  

SERVIÇO

Evento online ‘Revolucione o seu Negócio com a Inteligência Artificial’  
Data 7 de outubro às 19h  
Local transmissão ao vivo no YouTube por meio do canal parceiro ‘Empreenda Mais’  
Inscrições gratuitas pelo link https://forms.office.com/r/UaXBCHvwde

