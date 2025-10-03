Canteiro de obras sinaliza início de reparos em viaduto de Bauru

A interdição da alça do Viaduto João Simonetti, ligação da rua Treze de Maio à avenida Nuno de Assis, no Centro de Bauru, completou seis anos nesta terça-feira (2). A recuperação estrutural do acesso, finalmente, deve sair do papel. Pelo menos é o que sinaliza o canteiro de obras da Engrest Engenharia de Recuperação Estrutural Ltda.

Na manhã desta sexta-feira, funcionários trabalhavam na conclusão da instalação do canteiro. Por lá, há comentários de que os reparos podem ter início na próxima semana.

Ganhadora da licitação e com sede no Rio de Janeiro, a empresa entregou os projetos executivos (de troca de guarda-corpo e barreira rígida) dentro do prazo estipulado pela Prefeitura Municipal, que agora tem 20 dias para analisá-los.