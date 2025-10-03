Canteiro de obras sinaliza início de reparos em viaduto de Bauru

A interdição da alça do Viaduto João Simonetti, ligação da rua Treze de Maio à avenida Nuno de Assis, no Centro de Bauru, completou seis anos nesta terça-feira (2). A recuperação estrutural do acesso, finalmente, deve sair do papel. Pelo menos é o que sinaliza o canteiro de obras da Engrest Engenharia de Recuperação Estrutural Ltda.
Na manhã desta sexta-feira, funcionários trabalhavam na conclusão da instalação do canteiro. Por lá, há comentários de que os reparos podem ter início na próxima semana.
Ganhadora da licitação e com sede no Rio de Janeiro, a empresa entregou os projetos executivos (de troca de guarda-corpo e barreira rígida) dentro do prazo estipulado pela Prefeitura Municipal, que agora tem 20 dias para analisá-los.
Somente após a aprovação desses projetos é que será data a ordem de serviço de execução das obras. No entanto, os funcionários informaram que a previsão de início das obras é para a próxima semana.
O prazo para o término da recuperação total - incluindo a parte principal e a alça de acesso - é fevereiro de 2026, ao custo de R$ 6.347.158,12, valor 15% menor que o previsto inicialmente pela Prefeitura.
Imbróglio
Em outubro de 2019 a alça do viaduto foi interditada, após o MP detectar risco de desabamento da estrutura. O tráfego ficou interrompido durante quase um ano, até a Prefeitura fazer um escoramento paliativo do dispositivo com toras de eucalipto, em setembro de 2020.
O trânsito foi liberado no local, mas voltou a ser fechado em julho do ano seguinte para evitar que os problemas já detectados se agravassem. Na ocasião, a Secretaria de Obras decidiu que o funcionamento do acesso só seria retomado após sua completa adequação.