Últimos 60 dias em Bauru foram os mais secos dos últimos 18 anos

O período entre agosto e setembro de 2025, em Bauru, foi o mais seco dos últimos 18 anos, segundo dados históricos do Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet). De acordo com o órgão, nesses 60 dias choveu apenas 8,4 milímetros, o que agravou não só a situação do Rio Batalha — responsável pelo abastecimento de água de 27% da cidade, o que representa cerca de 100 mil bauruenses —, como também a baixa umidade relativa do ar.

O cenário favorece a propagação de queimadas, que tiraram o sono de muitos moradores nesta semana. Em setembro, foram 6,4 milímetros de precipitação e, em agosto, apenas 2 milímetros. Conforme o JCNET vem noticiando, não ocorre uma pancada substancial de chuva em Bauru há mais de 100 dias.

Previsão

Ainda segundo o Centro de Meteorologia, neste sábado (4), uma massa de ar seco continuará atuando em grande parte do Estado de São Paulo, mantendo o calor intenso, com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva em várias regiões paulistas, inclusive Bauru.