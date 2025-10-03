DAE realiza substituição emergencial da bomba do poço Jd. América

A equipe de eletromecânica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) iniciou, na manhã desta sexta-feira (3), o serviço emergencial para substituição da bomba submersa do poço Jd. América, após o equipamento apresentar uma falha e paralisar a produção de água durante a madrugada.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos no final da manhã de sábado (4), com retomada do abastecimento logo após a finalização e normalização gradual durante a noite e madrugada. Durante esse período, o fornecimento de água estará prejudicado nos bairros Jardim América, Jardim Aeroporto, Jardim Paulista, Jardim Estoril 2, 3, e 5, Vila Samaritana e proximidades.

O DAE solicita que os consumidores das regiões afetadas façam uso moderado da água disponível em seus reservatórios domiciliares, dando preferência para consumo humano e higiene básica. Imóveis que contam com reservatório adequado às normas, com capacidade para 24 horas de consumo, tendem a enfrentar menos transtornos durante esse período.