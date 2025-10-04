Aluguéis serão reajustados em 2,82% em outubro

A Fundação Getúlio Vargas divulgou o Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) que subiu 0,42% em setembro de 2025 (mês de referência). O resultado foi um avanço em relação ao mês de agosto, quando o índice ficou em 0,36%. Com essa variação, o IGP-M acumula queda de -0,94% no ano e alta de 2,82% nos últimos 12 meses, percentual esse que será usado no reajuste de aluguel de contratos que têm o índice como base de cálculo.
Criação de empregos formais
O Brasil registrou oficialmente a criação de 147 mil empregos formais no mês de agosto, de acordo com o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged. Foram mais de 2,2 milhões admissões, contra quase 2,1 milhões desligamentos. No acumulado do ano já foram criados 1,5 milhão postos de trabalho, o que representa um crescimento de 3,18% em relação a dezembro de 2024. A criação de vagas de emprego com carteira assinada em agosto teve um crescimento de 9,76% em relação a julho. O setor de Serviços foi o maior gerador de postos de trabalho, com saldo de 81 mil novas vagas, seguido pelo Comércio, com 32,6 mil vagas, e a Indústria, com pouco mais de 19 mil vagas. Na contramão, a agropecuária registrou saldo negativo de 2.600 demissões.
Dívida Pública atingiu R$ 8,14 trilhões
O estoque da dívida pública federal atingiu R$ 8,14 trilhões em agosto de 2025. A alta é de 2,59% em relação a julho, quando foi a R$ 7,94 trilhões. Em valores nominais, a dívida subiu R$ 205,97 bilhões. A dívida pública é emitida pelo governo federal para financiar o deficit orçamentário, ou seja, para cobrir as despesas que superam a arrecadação com impostos, contribuições e outras receitas. O indicador é uma das principais referências para a avaliação da capacidade de pagamento do país pelas agências globais que avaliam o grau de investimento.
Dívidas Interna e Externa
O passivo inclui os débitos do governo no Brasil e no exterior. DPMFi (Dívida Pública Mobiliária Federal interna) - saiu de R$ 7,63 trilhões em julho para R$ 7,84 trilhões em agosto de 2025; DPFe (Dívida Pública Federal externa) – foi de R$ 308,1 bilhões em julho para R$ 300,2 bilhões em agosto de 2025. Esse é o endividamento obtido no mercado externo. O prazo médio da DPF era de 4,16 anos em julho de 2025. Caiu para 4,09 em agosto. Em 2024, era de 4,05 anos.
Dívida Pública atinge 77,5% do PIB
A dívida pública percentual em relação ao PIB (Produto Interno Bruto) foi a 77,5% em agosto de 2025, segundo o BC (Banco Central). Manteve-se estável na comparação com julho deste ano. Em valores, equivale a R$ 9,6 trilhões. Esses dados se referem à DBGG (Dívida Bruta do Governo Geral), como é conhecido o indicador. O BC tem uma metodologia mais ampla, uma vez que inclui títulos do governo com a autoridade monetária e débitos dos governos estaduais e municipais.
Taxa de desemprego fica estável
A taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,6% no trimestre móvel encerrado em agosto, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O percentual se manteve estável em relação ao trimestre encerrado em julho, quando a taxa de desocupação atingiu o menor nível da série histórica do IBGE, iniciada em 2012. No trimestre encerrado em maio, a taxa era de 6,2%, enquanto no mesmo período de 2024 havia sido de 6,6%. Ao todo, 6,084 milhões de pessoas estavam sem emprego no país - o menor número já registrado na série histórica. Esse resultado representa uma queda de 9% (605 mil pessoas) em relação ao trimestre anterior e de 14,6% (cerca de 1 milhão de pessoas) na comparação com o mesmo período de 2024.
Isenção do Imposto de Renda
A Câmara dos Deputados aprovou, por unanimidade de 493 votos, o projeto que isenta do Imposto de Renda trabalhadores que ganham até R$ 5 mil mensais e concede redução para quem recebe entre R$ 5 mil e R$ 7.350. A proposta, prioridade do governo Lula (PT), segue agora para votação no Senado. Se aprovada até o final deste ano, a nova regra já valerá para o calendário de 2026, o que significa que o imposto devido em 2027 será calculado com base nessas novas faixas. A economia para o contribuinte vai variar de R$ 354,89 ao ano para a faixa de renda na casa dos R$ 3,4 mil mensais e de R$ 4.067,57 ao ano para quem ganha R$ 5 mil mensais.
