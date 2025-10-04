Aluguéis serão reajustados em 2,82% em outubro

A Fundação Getúlio Vargas divulgou o Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) que subiu 0,42% em setembro de 2025 (mês de referência). O resultado foi um avanço em relação ao mês de agosto, quando o índice ficou em 0,36%. Com essa variação, o IGP-M acumula queda de -0,94% no ano e alta de 2,82% nos últimos 12 meses, percentual esse que será usado no reajuste de aluguel de contratos que têm o índice como base de cálculo.

Criação de empregos formais

O Brasil registrou oficialmente a criação de 147 mil empregos formais no mês de agosto, de acordo com o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged. Foram mais de 2,2 milhões admissões, contra quase 2,1 milhões desligamentos. No acumulado do ano já foram criados 1,5 milhão postos de trabalho, o que representa um crescimento de 3,18% em relação a dezembro de 2024. A criação de vagas de emprego com carteira assinada em agosto teve um crescimento de 9,76% em relação a julho. O setor de Serviços foi o maior gerador de postos de trabalho, com saldo de 81 mil novas vagas, seguido pelo Comércio, com 32,6 mil vagas, e a Indústria, com pouco mais de 19 mil vagas. Na contramão, a agropecuária registrou saldo negativo de 2.600 demissões.