Você conhece ou já ouviu falar de alguém que construiu a casa e não ficou satisfeita com os seus armários? Em qualquer ambiente, é muito mais comum do que você imagina.
A movelaria é um dos itens mais caros do projeto, então é fundamental que o cliente fique totalmente satisfeito. É aí que entramos com a “Marcenaria Personalizada”, compatibilizamos todo o acervo, identificamos todas as necessidades e expectativas para só então desenvolver o projeto, com todas as divisões internas ideais. Um projeto específico e totalmente personalizado.
O projeto perfeito geralmente é desenvolvido em parceria: Arquiteta(o), marceneiro e Personal Organizer. Esse trio de profissionais consegue aliar design, beleza, funcionalidade, praticidade e otimização do espaço.
Geralmente quando adquirimos um guarda-roupa ou encomendamos o projeto a primeira preocupação é com a beleza, o design e as cores…
O encantamento fica por conta da estética, as dimensões normalmente ficam em segundo plano. Medidas como profundidade, altura e largura são examinadas sem a atenção necessária.
Medidas equivocadas são as maiores vilãs de um projeto problemático. Causando problemas como: gaveta sem profundidade interna para acomodar as peças, cabideiros com alturas insuficientes, e a maior vilã, a sapateira com vãos que sobram ou faltam.
Então fique atenta a esses detalhes, porque eles são muito mais importantes que a estética.
Como profissional, essa é a minha paixão, desenvolver o projeto desde o sonho do cliente, passando pelo papel até a execução, finalizando com a mudança e a organização propriamente dita.
Levando alegria, além de uma rotina mais tranquila, funcional e eficiente para as famílias.
Abençoada semana!
Lisia Vargas - Organizer