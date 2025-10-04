Flacidez corporal: o que faz a diferença

Prezado leitor,
Você tem sentido seus braços e pele da coxa mais moles? Como se estivesse sobrando pele? Pois saiba que tem a ver com a flacidez do corpo.
A flacidez acontece quando há perda de colágeno e elastina na pele ou perda de tônus nos músculos. E os fatores que levam à flacidez são vários:
Envelhecimento natural, com o tempo, o corpo produz menos colágeno e elastina.
Sedentarismo, músculos pouco estimulados perdem firmeza com mais facilidade.
Emagrecimento rápido, quando a pele não consegue acompanhar a perda de volume.
Exposição solar excessiva, sim, o sol sem proteção danifica fibras de sustentação da pele.
Alimentação pobre em proteínas e nutrientes, que afeta a regeneração dos tecidos.
Tabagismo, quando fumamos, há uma redução na oxigenação, complicando a produção de colágeno.
Oscilações hormonais, como menopausa ou pós-gestação, que influenciam a firmeza da pele.
Fatores genéticos, pois existe a tendência a menor produção ou qualidade do colágeno.
Muitas vezes, a flacidez que você está notando é uma mistura de mais de um desses fatores. Para solucionar, é importante buscar ajuda médica e trabalhar em diversas frentes, como tratamentos, exercícios e dieta.
O fato é que a flacidez do corpo exige que a gente pratique atividade física com frequência.
Quais exercícios são indicados para a flacidez do corpo
A ideia é estimular grupos de músculos variados para dar suporte à pele e melhorar a circulação, favorecendo o colágeno. Em geral, os exercícios mais recomendados são:
Treino de força (musculação, pilates, treino funcional)
Agachamentos, afundos, ponte de glúteo
Flexões, tríceps no banco, remadas
Abdominais variados (tradicional, prancha, elevação de pernas)
Treino com peso corporal ou elásticos
HIIT (treino intervalado de alta intensidade)
Pilates e yoga
Fazer atividade física pede apoio de um professor, ok? Conte com um profissional para criar um treino específico para suas necessidades — assim, você evita se lesionar e faz o treino que realmente é indicado para seu caso. E tem mais: apenas exercício não resolve a flacidez da pele em casos mais avançados; aí pode ser necessário combinar com tratamentos estéticos (radiofrequência, bioestimuladores, ultrassom microfocado) e cuidados alimentares.
Alimentação contra a flacidez do corpo
Para combater a flacidez corporal, é essencial manter uma alimentação equilibrada, evitando o consumo excessivo de calorias vazias presentes em ultraprocessados, frituras, bebidas açucaradas e doces.
Priorize proteínas magras, como peixes, frango, ovos e leguminosas, que ajudam na manutenção e no fortalecimento da massa muscular, fundamental para dar sustentação à pele.
Também, evite o efeito sanfona, pois oscilações bruscas de peso prejudicam a elasticidade e a firmeza, e procure manter hábitos alimentares consistentes ao longo do tempo. Sempre conte com o acompanhamento de um nutricionista para adequar as necessidades ao seu perfil e garantir que a dieta seja saudável, nutritiva e sustentável.
Flacidez também pede tratamentos estéticos
Em muitos casos, além dos exercícios e alimentação correta, alguns tratamentos estéticos ajudam a amenizar a flacidez do corpo com mais rapidez.
É importante se consultar com um dermatologista para verificar quais são suas necessidades. Muitas vezes, esse profissional indica um mix de tratamentos para potencializar os efeitos. Entre esses tratamentos, os mais comuns são:
Radiofrequência, que usa calor para estimular colágeno e elastina, melhorando a firmeza da pele.
Ultrassom microfocado (como o Ultraformer), ele atua em camadas profundas, promovendo efeito lifting e mais sustentação.
Bioestimuladores de colágeno injetáveis (ácido polilático, hidroxiapatita de cálcio), que induzem o corpo a produzir colágeno novo de forma gradual.
Carboxiterapia, são injeções de gás carbônico medicinal para melhorar a circulação e a oxigenação dos tecidos.
Corrente russa, um estímulo elétrico que fortalece a musculatura e melhora o tônus.
Criolipólise de contraste, um procedimento que alterna frio e calor para melhorar textura e firmeza da pele.
Lembre-se de que a flacidez envolve uma mudança de hábitos, abandonando o sedentarismo e dando boas-vindas a um estilo de vida que une alimentação equilibrada e atividade física. Unindo esses dois pontos com tratamentos estéticos feitos por especialistas, fica mais simples vencer a flacidez!
Um forte abraço e até o próximo domingo,
Daniela Hueb
Médica, CRM-SP 96.027