Flacidez corporal: o que faz a diferença

A flacidez acontece quando há perda de colágeno e elastina na pele ou perda de tônus nos músculos. E os fatores que levam à flacidez são vários:

Você tem sentido seus braços e pele da coxa mais moles? Como se estivesse sobrando pele? Pois saiba que tem a ver com a flacidez do corpo.

Envelhecimento natural, com o tempo, o corpo produz menos colágeno e elastina.

Sedentarismo, músculos pouco estimulados perdem firmeza com mais facilidade.

Emagrecimento rápido, quando a pele não consegue acompanhar a perda de volume.

Exposição solar excessiva, sim, o sol sem proteção danifica fibras de sustentação da pele.

Alimentação pobre em proteínas e nutrientes, que afeta a regeneração dos tecidos.

Tabagismo, quando fumamos, há uma redução na oxigenação, complicando a produção de colágeno.

Oscilações hormonais, como menopausa ou pós-gestação, que influenciam a firmeza da pele.

Fatores genéticos, pois existe a tendência a menor produção ou qualidade do colágeno.

Muitas vezes, a flacidez que você está notando é uma mistura de mais de um desses fatores. Para solucionar, é importante buscar ajuda médica e trabalhar em diversas frentes, como tratamentos, exercícios e dieta.

O fato é que a flacidez do corpo exige que a gente pratique atividade física com frequência.