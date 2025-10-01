Prefeitura de Bauru anuncia R$ 20 mi para enfrentar crise hídrica

A Prefeitura de Bauru definiu na noite desta quarta-feira (1) um pacote de medidas emergenciais de aproximadamente R$ 20 milhões para minimizar os impactos imediatos e acelerar soluções eficazes por causa dos problemas no abastecimento de água nas regiões que dependem da captação do Rio Batalha, principalmente das partes mais altas. Bauru enfrenta uma crise hídrica por conta da estiagem severa, com cerca de 100 dias sem chuvas significativas, o que reduziu drasticamente o nível do manancial.

Entre as ações estão a entrega de caixas d’água para moradores afetados, ampliação dos pontos de retirada de galões de água gratuita, reforço da frota de caminhões-pipa e a autorização, em caráter emergencial, para a construção de dois reservatórios e adutoras. “Não podemos depender só do Rio Batalha para ter água nas torneiras. Estamos trabalhando incansavelmente para ajudar a população" , afirma a prefeita Suéllen Rosim.

A decisão vem junto com o decreto de situação de emergência publicado nesta quarta-feira por conta dos inúmeros incêndios e da escassez no fornecimento de água pelo sistema Batalha, através da Estação de Tratamento de Água (ETA).