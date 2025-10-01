Com pênalti polêmico, Corinthians cede empate ao Internacional

O Corinthians sofreu gol em um pênalti polêmico nos acréscimos e amargou um empate de 1 a 1 com o Internacional na noite desta quarta-feira (1), no Beira-Rio. O Timão saiu em vantagem através de Gui Negão, mas Carbonero deixou tudo igual. Com o resultado, a equipe alvinegra completa três jogos consecutivos sem vitória no Campeonato Brasileiro.
O Corinthians agora ocupa a 13ª posição da tabela, com 30 pontos conquistados. O Colorado, por sua vez, segue ameaçado pela zona de rebaixamento. O time gaúcho é o 15º colocado, com 29 pontos, seis acima do Z4.
O jogo
O Internacional iniciou o jogo de forma agressiva. Com um minuto, Alan Patrick perdeu uma grande chance dentro da área. O Colorado ainda chegou a arriscar dois chutes de longe, mas foi o Corinthians que abriu o placar, aos nove minutos. Matheuzinho cruzou na medida para Gui Negão, que mergulhou de cabeça e mandou para o fundo das redes.
O Inter sentiu o gol e diminuiu a pressão. Aos 25, o Timão chegou a ampliar a vantagem com Hugo, mas o tento foi anulado por um impedimento milimétrico. A equipe mandante deixou tudo igual no fim do primeiro tempo, através de Óscar Romero, porém o VAR interveio novamente. Desta vez, Luis Otávio em posição irregular atrapalhou Hugo Souza após a finalização do paraguaio.
A etapa final teve poucas emoções, até que o Corinthians deixou escapar a vitória nos acréscimos. Aos 56 minutos, o árbitro entendeu que Cacá segurou Bruno Henrique na área e decidiu marcar o pênalti. Carbonero converteu a cobrança e empatou a partida.
Próximos jogos
Internacional
Internacional x Botafogo (27ª rodada do Brasileirão)
Data e horário: 04/10 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Corinthians
Corinthians x Mirassol (27ª rodada do Brasileirão)
Data e horário: 04/10 (sábado), às 21h (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL 1 X 1 CORINTHIANS
Competição: Campeonato Brasileiro (26ª rodada)
Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Data: 1 de outubro de 2025 (quarta-feira)
Horário: às 19h30 (de Brasília)
Público: 12.825 torcedores
Renda: R$ 202.661,00
Cartões Amarelos: Óscar Romero, Emiliano Díaz, Carbonero e Bruno Henrique (Internacional); Raniele, Cacá, José Martínez, Dorival Júnior, Maycon e Ángel Romero (Corinthians)
Cartões vermelhos: Dorival Júnior (Corinthians)
Arbitragem
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Gols:
Gui Negão, aos 9' do 1ºT (Corinthians)
Carbonero, aos 56' do 2ºT (Internacional)
Internacional
Anthoni; Aguirre (Bruno Gomes), Vitão, Juninho e Bernabei; Luis Otávio (Thiago Maia), Bruno Henrique, Óscar Romero (Mercado) e Alan Patrick (Ricardo Mathias); Carbonero e Borré (Bruno Tabata).
Técnico: Ramón Díaz