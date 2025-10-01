Palmeiras bate Vasco com gols de Flaco e Roque e dorme vice

O Palmeiras venceu o Vasco, sem grandes sustos, na noite desta quarta-feira, por 3 a 0. Flaco López (duas vezes) e Vitor Roque anotaram os gols palmeirenses, todos no primeiro tempo, no duelo da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. No segundo tempo, o camisa 9 ainda teve um gol anulado.
Com este resultado, o Palmeiras assume a vice-liderança, com 51 pontos. O Alviverde dormirá na segunda posição já que o Cruzeiro, que tem 50, joga apenas nesta quinta-feira, contra o Cruzeiro, no Maracanã. Enquanto isso, o Vasco perdeu sua sequência de sete jogos de invencibilidade e se mantém e 12° lugar, com 30 pontos.
Como foi o jogo?
O Palmeiras abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo em uma jogada construída desde a defesa. Raphael Veiga recebeu passe longo de Gustavo Gómez e tocou para Flaco López. A bola desviou em Lucas Oliveira, mas parou nos pés do argentino, que avançou e bateu no canto de Léo Jardim para fazer 1 a 0. O Vasco respondeu aos 12. Rayan recebeu na entrada da área, tentou finalizar, mas Weverton se antecipou e ficou com a bola.
Pouco depois, o Vasco teve nova chance perigosa em um desvio de Vegetti de dentro da área, que passou próximo da trave de Weverton. Contudo, o Verdão não deu chance para o azar e fez o segundo logo depois. Andreas Pereira recuperou a posse para o Verdão e tocou para Felipe Anderson, que abriu na esquerda com Piquerez. O lateral cruzou na área, a defesa se atrapalhou, e Flaco López apareceu livre para mandar para o fundo do gol.
Cerca de cinco minutos depois, o Verdão fez o terceiro. Flaco López, pela direita, acionou Vitor Roque, infiltrado na defesa do Vasco. O camisa 9 driblou Paulo Henrique e bateu para o gol para ampliar para os donos da casa. Aos 28, o Palmeiras teve uma cobrança de falta perto da área, Andreas bateu direto, mas Léo Jardim defendeu.
Palmeiras tem gol anulado e perde chances no 2°T
Ambos os times voltaram sem mudanças nas escalações para o segundo tempo. O Palmeiras arriscou com Piquerez, de fora da área e com Andreas Pereira em chute de longe após cobrança de falta de Veiga. O Vasco, precisando correr atrás do placar, chegou aos nove. Rayan ganhou de Felipe Anderson, tentou finalizar e foi travado por Murilo.
Aos 16 minutos, o Palmeiras chegou pela esquerda, Piquerez cruzou na área, Flaco quase fez o terceiro dele no jogo, mas foi travado por Robert Renan. Em seguida, Felipe Anderson arriscou de fora da área e parou nas mãos de Léo Jardim. Flaco López teve mais uma oportunidade. Piquerez recebeu de Veiga e cruzou na pequena área. Flaco chegava para finalizar, mas viu Puma Rodríguez fazer o corte.
Com 22 minutos, Vitor Roque trabalhou com Flaco López, driblou a marcação e bateu com perigo para o gol, mas viu Léo Jardim fazer a defesa. Pouco depois, aos 28, Vitor Roque foi acionado por Weverton, fez um golaço, que foi anulado por impedimento após análise do VAR. Weverton fez duas boas defesas em finalizações perigosas de Coutinho e Andrés Gómez.
Próximos jogos
Palmeiras
Jogo: São Paulo x Palmeiras
Competição: Campeonato Brasileiro (27ª rodada)
Data e horário: 5 de outubro de 2025 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Morumbis, São Paulo (SP)
Vasco
Jogo: Vasco x Vitória
Competição: Campeonato Brasileiro (27ª rodada)
Data e horário: 5 de outubro de 2025 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)