Moradores relatam terror cercados por incêndio em Bauru; VÍDEOS

Moradores das ruas Maria Cecília de Oliveira Maciel e Elói Camaforte, no Jardim Colonial, viveram horas de terror no início da noite desta terça-feira (30), ao presenciarem o incêndio na Floresta Urbana chegando no muro de suas residências. O drama vivido por eles os uniu no combate às chamas ao lado dos bombeiros e da Defesa Civil.

Desespero foi o que sentiu Thamires Lira, que acompanhou desde o início da tarde a chegada do fogo até o muro de sua casa. “Dava para ouvir os estalos das madeiras queimando. Eu sabia que o fogo estava perto. Avisei os vizinhos, liguei para o Corpo de Bombeiros e consegui conversar com eles que estavam na avenida. Disseram que estavam controlando as chamas para proteger as casas”, informa.

“Meus bebês estavam na escola. Eu não queria trazê-los para casa e arriscar nem passar pela fumaça, muito menos fogo. Peguei minha cachorra, meus gatos e as crianças na escola e não voltamos pra casa. Antes de sair, eu deixei a minha chave com uma vizinha, que abriu minha casa para os bombeiros entrarem. Os vizinhos me ligaram avisando que a palmeira do quintal estava em chamas. Foi um desespero total”. Ela se sentiu desamparada diante do incêndio: “Meu sentimento foi de desamparo e de confusão total", relata Thamires.