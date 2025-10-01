Moradores relatam terror cercados por incêndio em Bauru; VÍDEOS

Moradores das ruas Maria Cecília de Oliveira Maciel e Elói Camaforte, no Jardim Colonial, viveram horas de terror no início da noite desta terça-feira (30), ao presenciarem o incêndio na Floresta Urbana chegando no muro de suas residências. O drama vivido por eles os uniu no combate às chamas ao lado dos bombeiros e da Defesa Civil.
Desespero foi o que sentiu Thamires Lira, que acompanhou desde o início da tarde a chegada do fogo até o muro de sua casa. “Dava para ouvir os estalos das madeiras queimando. Eu sabia que o fogo estava perto. Avisei os vizinhos, liguei para o Corpo de Bombeiros e consegui conversar com eles que estavam na avenida. Disseram que estavam controlando as chamas para proteger as casas”, informa.
“Meus bebês estavam na escola. Eu não queria trazê-los para casa e arriscar nem passar pela fumaça, muito menos fogo. Peguei minha cachorra, meus gatos e as crianças na escola e não voltamos pra casa. Antes de sair, eu deixei a minha chave com uma vizinha, que abriu minha casa para os bombeiros entrarem. Os vizinhos me ligaram avisando que a palmeira do quintal estava em chamas. Foi um desespero total”. Ela se sentiu desamparada diante do incêndio: “Meu sentimento foi de desamparo e de confusão total", relata Thamires.
Usando mangueira para controlar o fogo, Sebá Gonzaga relata que ajudou até onde conseguiu, pois a fumaça estava sufocando. “Fiquei jogando água com a mangueira do fundo de casa, mas chegou uma hora que a fumaça estava sufocando. Aí o bombeiro entrou e controlou”, informa.
“Fiquei em casa, mas foi difícil dormir por causa da fumaça. A maioria dos moradores ficou, acho que só um ou outro saiu por causa de criança pequena”. Sebá relata que ficou com medo enquanto o incêndio não era controlado: “Deu medo porque o fogo estava muito alto, dava pra ver de longe. Estava ventando, o que ajudou as chamas a se espalharem com rapidez e consumirem toda a mata. A situação dá muita tristeza, pois aqui tem vários animais nativos e provavelmente alguns acabaram morrendo. Graças a Deus o fogo não avançou para dentro das residências”, desabafa.
O morador agradeceu os bombeiros e os vizinhos, que também ajudaram no combate ao fogo. ”A preocupação foi geral entre familiares e vizinhos. Agora, é faxina geral e torcer para que chova logo”, relata Sebá.
Um desses vizinhos foi João Cândido, morador da rua Elói Camaforte (uma continuação da rua Maria Cecília de Oliveira Maciel), que ajudou a combater as chamas com mangueira e baldes: “Adentrei a mata por alguns metros com baldes com água dos jardins das residências. Como não estava ventando muito, conseguimos algum êxito. Ajudei a combater o incêndio pelo dever que todos os cidadãos têm pelo seu bairro, cidade, pois além da preocupação com o meio ambiente, tem o habitat de várias espécies animais e plantas, árvores, vegetações etc.”, relata João.