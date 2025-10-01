Bauru declara emergência devido a incêndios e crise de água

A Prefeitura de Bauru vai adotar medidas ainda mais rígidas para o enfrentamento de incêndios e da crise hídrica, que se agravaram por conta da estiagem severa e prolongada que atinge o Estado de São Paulo. Já são praticamente 100 dias sem chuvas na região. Um decreto que declara situação de emergência será publicado em edição extra do Diário Oficial nesta quarta-feira (1), autorizando ações para agilizar a prevenção e combate a incêndios, e também para o enfrentamento da crise hídrica, pois o Rio Batalha atingiu índices críticos na represa de captação pela falta de chuvas em volume considerável.

O DAE deverá disponibilizar, de forma prioritária, os recursos hídricos de água não potável necessários para o combate às queimadas, mediante o fornecimento de pontos para abastecimento de caminhões-pip?. Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Defesa Civil Municipal, nas ações necessárias ao enfrentamento da seca extrema em Bauru. Todas as secretarias devem estar à disposição da força-tarefa, fornecendo veículos, equipamentos e o suporte necessário.

As Secretarias de Infraestrutura, de Agricultura e Abastecimento (Sagra) e de Serviços Urbanos deverão disponibilizar equipamentos pesados, como caminhões, retroescavadeiras e tratores, para auxiliar no controle de grandes focos de incêndio e na contenção do fogo em áreas criticas. As Secretarias de Aprovação de Projetos e do Meio Ambiente e Bem-estar Animal (Semab) deverão intensificar a vigilância e fiscalização em áreas de risco.