Em incêndio, munícipes dizem que hidrante está seco; DAE nega

Durante o incêndio que consumiu uma área de aproximadamente 16 hectares de mata (equivalente a 22 campos de futebol) no Jardim Colonial, em Bauru, moradores recorreram, nesta terça-feira (30), a um hidrante para obter água, mas disseram que ele estava seco.

A frustração dos munícipes, conforme apurou a reportagem do programa Cidade 360º, uma parceria do JC/JCNET e da rádio 96FM, ocorreu diante do dispositivo situado em frente à portaria principal da graduação da Unesp, na quadra 14 da avenida Engenheiro Luís Edmundo Carrijo Coube. O local fica próximo de um dos acessos à mata, onde foram encontrados alguns animais mortos devido ao fogo ou à inalação de fumaça. Um dos moradores fez o destravamento, mas não saiu uma gota sequer de água.

Acionado, o Departamento de Água e Esgoto (DAE) informou que, durante vistoria realizada na manhã desta terça-feira (1), foi constatada a presença de água em quantidade suficiente no hidrante mencionado.