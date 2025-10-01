Bauru dá posse ao Conselho Municipal sobre Álcool

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Assistência Social, deu posse nesta terça-feira (30) aos membros do Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e outras Drogas (Comad), para o biênio 2025/2027. A posse aconteceu no auditório do Centro Administrativo da prefeitura, e teve as presenças do chefe de Gabinete da prefeitura, Leonardo Marcari, representando a prefeita Suéllen Rosim, e da secretária de Assistência Social, Lúcia Rosim.

O Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e outras Drogas tem como atribuição promover a atuação coordenada e a integração dos órgãos municipais, governamentais ou não, dos movimentos comunitários organizados e das representações das instituições existentes no município, dispostas a cooperar com o esforço de combate ao uso indevido de álcool e outras drogas. Ainda deve orientar e emitir parecer técnico sobre o funcionamento e a metodologia adotadas por instituições públicas e privadas que promovam atividades de prevenção, recuperação, tratamento e reinserção social para aqueles que fazem uso prejudicial de substâncias psicoativas. O Comad acompanha e fiscaliza a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool e outras Drogas (Fumpad).

O Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e outras Drogas é composto por 18 membros titulares, com igual número de suplentes, sendo nove membros do poder público e nove membros da sociedade civil. A primeira reunião está marcada para o dia 14 de outubro, às 9h, na Casa dos Conselhos, para a definição da Executiva do Conselho. O decreto com a nomeação dos membros foi publicado no Diário Oficial no dia 11 de setembro.