Senai celebra a conquista de nove medalhas em competição nacional

Nove alunos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Bauru voltaram para casa vitoriosos da WorldSkills Brasil, etapa nacional da maior competição de educação profissional do mundo. Para celebrar as cinco medalhas de ouro, três de prata e uma de excelência, a instituição organizou uma carreata que saiu da Praça do Avião, às 13h30 desta terça-feira (30), em direção ao Senai, no Centro da cidade.

O passeio contou com apoio de viaturas da Polícia Militar (PM) e dezenas de carros em 'buzinaço'. Os campeões desfilaram em uma caminhonete exibindo uma faixa escrito: "Bem-vindos, campeões" até a chegada ao auditório da escola, onde foram recebidos pela direção, alunos e familiares.

Segundo o diretor do Senai, Ademir Redondo, as provas ocorreram em formato híbrido com etapas em São Paulo (SP), Minas Gerais (MG) e Brasília (DF). Os estudantes se destacaram em áreas como mecânica de veículos pesados, funilaria, carpintaria, torno CNC, drywall, entre outros.