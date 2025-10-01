Senai celebra a conquista de nove medalhas em competição nacional

Nove alunos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Bauru voltaram para casa vitoriosos da WorldSkills Brasil, etapa nacional da maior competição de educação profissional do mundo. Para celebrar as cinco medalhas de ouro, três de prata e uma de excelência, a instituição organizou uma carreata que saiu da Praça do Avião, às 13h30 desta terça-feira (30), em direção ao Senai, no Centro da cidade.
O passeio contou com apoio de viaturas da Polícia Militar (PM) e dezenas de carros em 'buzinaço'. Os campeões desfilaram em uma caminhonete exibindo uma faixa escrito: "Bem-vindos, campeões" até a chegada ao auditório da escola, onde foram recebidos pela direção, alunos e familiares.
Segundo o diretor do Senai, Ademir Redondo, as provas ocorreram em formato híbrido com etapas em São Paulo (SP), Minas Gerais (MG) e Brasília (DF). Os estudantes se destacaram em áreas como mecânica de veículos pesados, funilaria, carpintaria, torno CNC, drywall, entre outros.
"Estamos muito orgulhosos desses resultados, que refletem o talento dos alunos e o comprometimento de toda a equipe do Senai. Eles são exemplos para outros buscarem qualificação profissional", destaca o diretor.
Quatro dos medalhistas já estão encaminhados para representar o Brasil na WordSkills internacional, em 2026, em Xangai, na China, competição que desafiará estudantes de mais de 80 países a colocarem em prática o que aprenderam em seus cursos profissionalizantes.
Como a diferença entre ouro e prata foi inferior a 10% em algumas modalidades, haverá uma nova disputa nacional de desempate, o que aumenta a expectativa dos bauruenses classificados em prata. "Nossa escola tem tido os melhores resultados estaduais e nacionais dos últimos anos", afirma Ademir.
Entre os premiados está Rafael Nishihara, de 18 anos, ouro na categoria de "tecnologia em design industrial". Ele se prepara para a disputa que pode levá-lo ao mundial. "Foram dois anos de preparação e sigo treinando firmemente com apoio da escola e dos colegas. Já foi gratificante ser símbolo do estado de São Paulo, mas, agora, o objetivo é representar o Brasil lá fora", finaliza.
Além de Rafael, conquistaram o ouro Leonardo Cruz, Lucas Mortari, Phelipe Galindo e Diogo Mathias. As medalhas de prata ficaram com João Mangaba, Matheus Oliveira e Augusto Fernandes. Já Luanna Gabrielli Costa recebeu a premiação de excelência.