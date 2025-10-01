Comissão da Malha Oeste vai se reunir hoje

A Comissão Temporária com a finalidade de representar a Câmara Municipal de Bauru para acompanhamento das discussões sobre a ferrovia Malha Oeste vai realizar uma Reunião Pública nesta quarta-feira (1), às 11h, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (sedecon), na avenida Duque de Caxias, 16-55, na Vila Cardia.

A reunião visa formalizar o convite oficial para a Audiência Pública prevista para o dia 31 de outubro de 2025 na Instituição Toledo de Ensino (ITE), bem como tratar das demais providências relativas à Audiência.

Além dos vereadores membros da Comissão, foram convidadas para a reunião de amanhã as seguintes entidades: Associação Comercial e Industrial de Bauru (Acib); Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag); Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) - Regional Bauru; Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Bauru (Codese); Sindicato do Comércio de Bauru e Região (Sincomércio); e Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Bauru.