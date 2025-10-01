01 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
POLÍTICA

Entrelinhas

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter

Susto

Durante a assinatura do termo de Doação de Área para a Fundação Amaral Carvalho construir um Centro de Diagnóstico em Bauru (pág.3), a prefeita Suéllen Rosim (PSD) revelou que há quase um mês teve suspeita de câncer de mama. Foi só um susto. A biópsia apontou um nódulo benigno, mas foram 10 dias de muita aflição para a chefe do Executivo.

Mal-estar

Nos bastidores da assinatura do termo de Doação de Área para a Fundação Amaral Carvalho, houve um mal-estar entre alguns vereadores que enxergaram o evento como um palanque eleitoral. Isso porque usaram a palavra exclusivamente potenciais candidatos nas próximas eleições: vereador Markinho Souza (MDB), prefeita Suéllen Rosim, sua mãe Lúcia Rosim e o vereador Júnior Rodrigues (PSD). Outros edis gostariam de subir ao palco, mas não tiveram a palavra.

Suspense

Alguns moradores do Jardim Marambá estão intrigados com o levantamento topográfico pelo qual passa o bairro. Por enquanto, a Prefeitura de Bauru faz 'segredo' sobre detalhes do projeto. A Secretaria de Infraestrutura informa apenas que trabalha em uma proposta para melhorar o sistema urbano na região. Ao que tudo indica, os investimentos virão por contrapartida de empreendedores, uma vez que vários condomínios foram instalados no bairro.

'Ilha de terra'

Fica naquela região o que o JC batizou, há anos, de 'Ilha de terra'. É a localidade mais próxima ao Centro da cidade que ainda tem ruas de terra... isso mesmo, sem pavimentação. O JC e o JCNET já mostraram inúmeras vezes o drama dos moradores, como agora, com o tempo seco e o vento que assola as residências com muita poeira. E nos tempos de chuva, o drama é o barro e buracos que se abrem em profusão. Prefeitos vão, prefeitos vêm.... e nada.

Troca

Embora seja um dos pontos mais visitados de Bauru, a empresa terceirizada que oferece o serviço de venda de bilhete online pelo site oficial do Zoológico Municipal desde dezembro de 2023 não demonstrou interesse em prorrogar por mais dois anos o contrato com a prefeitura. Por essa razão, o prazo da nova licitação para entrega das propostas começou nesta segunda-feira e se estende até o próximo dia 14 de outubro, data prevista da abertura da sessão pública.

Ofício

Chegou à Câmara, ontem, um pedido do secretário da Sedecon, Jurandir Posca, para que o Legislativo lhe forneça cópia magnética, em mídia, do pronunciamento do vereador Eduardo Borgo (Novo), que exibiu imagens de uma audiência judicial em ação movida contra ele pelo parlamentar.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários