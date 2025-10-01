Entrelinhas

Susto
Durante a assinatura do termo de Doação de Área para a Fundação Amaral Carvalho construir um Centro de Diagnóstico em Bauru (pág.3), a prefeita Suéllen Rosim (PSD) revelou que há quase um mês teve suspeita de câncer de mama. Foi só um susto. A biópsia apontou um nódulo benigno, mas foram 10 dias de muita aflição para a chefe do Executivo.
Mal-estar
Nos bastidores da assinatura do termo de Doação de Área para a Fundação Amaral Carvalho, houve um mal-estar entre alguns vereadores que enxergaram o evento como um palanque eleitoral. Isso porque usaram a palavra exclusivamente potenciais candidatos nas próximas eleições: vereador Markinho Souza (MDB), prefeita Suéllen Rosim, sua mãe Lúcia Rosim e o vereador Júnior Rodrigues (PSD). Outros edis gostariam de subir ao palco, mas não tiveram a palavra.
Suspense
Alguns moradores do Jardim Marambá estão intrigados com o levantamento topográfico pelo qual passa o bairro. Por enquanto, a Prefeitura de Bauru faz 'segredo' sobre detalhes do projeto. A Secretaria de Infraestrutura informa apenas que trabalha em uma proposta para melhorar o sistema urbano na região. Ao que tudo indica, os investimentos virão por contrapartida de empreendedores, uma vez que vários condomínios foram instalados no bairro.
'Ilha de terra'
Fica naquela região o que o JC batizou, há anos, de 'Ilha de terra'. É a localidade mais próxima ao Centro da cidade que ainda tem ruas de terra... isso mesmo, sem pavimentação. O JC e o JCNET já mostraram inúmeras vezes o drama dos moradores, como agora, com o tempo seco e o vento que assola as residências com muita poeira. E nos tempos de chuva, o drama é o barro e buracos que se abrem em profusão. Prefeitos vão, prefeitos vêm.... e nada.
Troca
Embora seja um dos pontos mais visitados de Bauru, a empresa terceirizada que oferece o serviço de venda de bilhete online pelo site oficial do Zoológico Municipal desde dezembro de 2023 não demonstrou interesse em prorrogar por mais dois anos o contrato com a prefeitura. Por essa razão, o prazo da nova licitação para entrega das propostas começou nesta segunda-feira e se estende até o próximo dia 14 de outubro, data prevista da abertura da sessão pública.
Ofício
Chegou à Câmara, ontem, um pedido do secretário da Sedecon, Jurandir Posca, para que o Legislativo lhe forneça cópia magnética, em mídia, do pronunciamento do vereador Eduardo Borgo (Novo), que exibiu imagens de uma audiência judicial em ação movida contra ele pelo parlamentar.