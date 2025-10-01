Entrelinhas

Durante a assinatura do termo de Doação de Área para a Fundação Amaral Carvalho construir um Centro de Diagnóstico em Bauru (pág.3), a prefeita Suéllen Rosim (PSD) revelou que há quase um mês teve suspeita de câncer de mama. Foi só um susto. A biópsia apontou um nódulo benigno, mas foram 10 dias de muita aflição para a chefe do Executivo.

Nos bastidores da assinatura do termo de Doação de Área para a Fundação Amaral Carvalho, houve um mal-estar entre alguns vereadores que enxergaram o evento como um palanque eleitoral. Isso porque usaram a palavra exclusivamente potenciais candidatos nas próximas eleições: vereador Markinho Souza (MDB), prefeita Suéllen Rosim, sua mãe Lúcia Rosim e o vereador Júnior Rodrigues (PSD). Outros edis gostariam de subir ao palco, mas não tiveram a palavra.

Suspense

Alguns moradores do Jardim Marambá estão intrigados com o levantamento topográfico pelo qual passa o bairro. Por enquanto, a Prefeitura de Bauru faz 'segredo' sobre detalhes do projeto. A Secretaria de Infraestrutura informa apenas que trabalha em uma proposta para melhorar o sistema urbano na região. Ao que tudo indica, os investimentos virão por contrapartida de empreendedores, uma vez que vários condomínios foram instalados no bairro.