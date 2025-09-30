Prefeitura de Bauru abrirá inscrições de concursos para médicos

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Administração, vai abrir inscrições de cinco concursos públicos para cargos de médico em outubro. Os concursos são para os cargos de médico clínico (edital 13/2025) médico dermatologista (edital 14/2025), médico emergencista (edital 15/2025), médico ginecologista/obstetra (edital 16/2025) e médico psiquiatra (edital 17/2025), conforme informações a seguir.

Médico Clínico

Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão da Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM/ SP)

Vencimentos: R$ 5.808,50

Carga Horária: 15 horas semanais

Taxa de Inscrição: R$ 100,00

Médico Dermatologista

Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão da Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM/SP) e Residência Médica em Dermatologia e RQE (Registro de Qualificação de Especialista) em Dermatologia ou Título de Especialista em Dermatologia e RQE (Registro de Qualificação de Especialista) em Dermatologia

Vencimentos: R$ 5.808,50

Carga Horária: 15 horas semanais

Taxa de Inscrição: R$ 100,00