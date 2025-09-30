Prefeitura de Bauru abrirá inscrições de concursos para médicos

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Administração, vai abrir inscrições de cinco concursos públicos para cargos de médico em outubro. Os concursos são para os cargos de médico clínico (edital 13/2025) médico dermatologista (edital 14/2025), médico emergencista (edital 15/2025), médico ginecologista/obstetra (edital 16/2025) e médico psiquiatra (edital 17/2025), conforme informações a seguir.
Médico Clínico
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão da Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM/ SP)
Vencimentos: R$ 5.808,50
Carga Horária: 15 horas semanais
Taxa de Inscrição: R$ 100,00
Médico Dermatologista
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão da Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM/SP) e Residência Médica em Dermatologia e RQE (Registro de Qualificação de Especialista) em Dermatologia ou Título de Especialista em Dermatologia e RQE (Registro de Qualificação de Especialista) em Dermatologia
Vencimentos: R$ 5.808,50
Carga Horária: 15 horas semanais
Taxa de Inscrição: R$ 100,00
Médico Emergencista
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão da Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM/ SP) e Residência Médica em Medicina de Emergência ou Terapia Intensiva ou Anestesiologia ou RQE (Registro de Qualificação de Especialista) em Medicina de Emergência ou Terapia Intensiva ou Anestesiologia
Vencimentos: R$ 5.808,50
Carga Horária: 24 horas semanais
Taxa de Inscrição: R$ 100,00
Médico Ginecologista/Obstetra
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão da Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM/SP) e Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia ou RQE (Registro de Qualificação de Especialista) em Ginecologia e Obstetrícia
Vencimentos: R$ 5.808,50
Carga Horária: 15 horas semanais
Taxa de Inscrição: R$ 100,00
Médico Psiquiatra
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão da Graduação em Medicina e Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM/SP) e Residência Médica em Psiquiatria e RQE (Registro de Qualificação de Especialista) em Psiquiatria ou Título de Especialista em Psiquiatria e RQE (Registro de Qualificação de Especialista) em Psiquiatria
Vencimentos: R$ 5.808,50
Carga Horária: 15 horas semanais
Taxa de Inscrição: R$ 100,00
Para todos os cargos, além do salário, há o benefício de R$ 1.400,00 em vale-alimentação. As inscrições serão recebidas do dia 22 de outubro até às 16h do dia 3 de novembro, exclusivamente no site www.bauru.sp.gov.br/concursos. Os interessados podem encontrar todas as informações nos respectivos editais de abertura no Diário Oficial do dia 30 de setembro de 2025 ou na página de Concursos do site da Prefeitura de Bauru.