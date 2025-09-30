Prefeitura de Bauru amplia distribuição de galões de água potável

A Prefeitura de Bauru amplia o Programa “Água de Todos” nesta quarta-feira (1) com a distribuição gratuita de galões de 5 litros de água potável para os moradores das partes altas da cidade que estão no rodízio do Rio Batalha. Uma tenda continua na quadra 14 da Rua Nicolau Delgallo, na região do Jardim Ouro Verde, para fornecer água aos moradores do Jardim Ferraz, Solange, Vila Popular, Jardim Gaivota e Independência.

Já outra tenda estará instalada na Praça do Penta, localizada na Rua Matilde Fraga Moreira de Almeida, na Vila Alto Paraíso, e vai ajudar os moradores do Bairro São João, Vila Pacífico, Vila Pacífico II e Vila Souto. A retirada dos galões de água de 5 litros poderá ser feita a partir das 8h. A prefeitura ressalta que será distribuída uma unidade por pessoa.

Essa é mais uma ação para amenizar a população que depende exclusivamente do abastecimento de água do Rio Batalha. A cidade enfrenta elevadas temperaturas e uma estiagem severa há aproximadamente 90 dias. E devido a baixa vazão do manancial pela falta de chuva, as regiões mais afetadas estão nas partes altas da cidade. Nesta terça-feira (30), a prefeitura distribuiu galões de água para centenas de moradores da região do Ouro Verde.