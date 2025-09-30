Prefeitura de Bauru amplia distribuição de galões de água potável

A Prefeitura de Bauru amplia o Programa “Água de Todos” nesta quarta-feira (1) com a distribuição gratuita de galões de 5 litros de água potável para os moradores das partes altas da cidade que estão no rodízio do Rio Batalha. Uma tenda continua na quadra 14 da Rua Nicolau Delgallo, na região do Jardim Ouro Verde, para fornecer água aos moradores do Jardim Ferraz, Solange, Vila Popular, Jardim Gaivota e Independência.
Já outra tenda estará instalada na Praça do Penta, localizada na Rua Matilde Fraga Moreira de Almeida, na Vila Alto Paraíso, e vai ajudar os moradores do Bairro São João, Vila Pacífico, Vila Pacífico II e Vila Souto. A retirada dos galões de água de 5 litros poderá ser feita a partir das 8h. A prefeitura ressalta que será distribuída uma unidade por pessoa.
Essa é mais uma ação para amenizar a população que depende exclusivamente do abastecimento de água do Rio Batalha. A cidade enfrenta elevadas temperaturas e uma estiagem severa há aproximadamente 90 dias. E devido a baixa vazão do manancial pela falta de chuva, as regiões mais afetadas estão nas partes altas da cidade. Nesta terça-feira (30), a prefeitura distribuiu galões de água para centenas de moradores da região do Ouro Verde.
Outra opção para amenizar os efeitos do rodízio é o ponto de distribuição de água no muro lateral do Recinto Mello na Rua Juzo Hirata, entre as avenidas Comendador José da Silva Martha e José Henrique Ferraz.
A cidade conta ainda com outros locais de fornecimento de água para a população:
* Parque Vitória Régia, em frente à USP.
* Praça da Bíblia, na região do Jardim Bela Vista.
* Unidade Alto Paraíso, na Rua Afonso Tepedino, quadra 7, Vila Industrial.
INVESTIMENTOS
Programa ‘Água de Todos’ é o maior investimento em abastecimento de água na história recente do município, com R$ 64,5 milhões em poços, reservatórios, adutoras e interligações.
Serão R$ 56,5 milhões com recursos do Departamento de Água e Esgoto (DAE), sendo R$ 40 milhões de financiamento assinado com a Caixa, antes aprovado pela Câmara Municipal, e R$ 16,5 milhões com recursos próprios. Os outros R$ 8 milhões são de contrapartida de empreendimentos da Pacaembu Construtora.
Após a conclusão desses investimentos, a dependência do Rio Batalha vai diminuir de 27% para 12,5%. Serão cinco poços, dois reservatórios e 14 quilômetros de adutoras.
POÇOS E RESERVATÓRIOS
Cada poço terá uma produção de pelo menos 200 metros cúbicos por hora. Um deles será na região do Vargem Limpa, área que já é abastecida por poços, mas está em crescimento urbano e precisa de ampliação no fornecimento de água.
Os outros quatro poços estarão incluídos no Complexo de Poços e Reservatórios do Val de Palmas, na região Oeste. Os poços vão atender a Vila Falcão, Vila Pacífico, Alto Paraíso e Vila Industrial, áreas que atualmente dependem do Rio Batalha e passarão a ser abastecidas exclusivamente pelos novos poços.