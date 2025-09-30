Polícia Militar Ambiental resgata filhote de anta ferido

Na data de hoje, (30) a equipe da Polícia Militar Ambiental foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo um filhote de anta (Tapirus terrestris) encontrado perdido e assustado em um sítio da região de Guaiçara/SP, em decorrência das queimadas de grande extensão que vêm afetando o habitat natural da fauna silvestre.

O animal apresentava ferimentos visíveis nas costas e na cabeça, possivelmente causados durante sua fuga do fogo. Imediatamente, os policiais providenciaram um local coberto e cercado para garantir sua segurança protegendo-o de predadores e dos cães da propriedade. Logo após o contato com a Associação Protetora de Animais Silvestres (APASS), localizada em Assis/SP, os policiais se deslocaram até a instituição, onde o animal foi entregue para receber os cuidados veterinários necessários à sua recuperação. A expectativa é que, após o tratamento, o filhote possa ser reintroduzido em um habitat seguro e compatível com sua espécie.