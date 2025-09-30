30 de setembro de 2025
Fogo com nuvem de 280m de altura atinge cerrado em Bauru; VÍDEO

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Fumaça pode ser vista ao longe
Um grande incêndio está consumindo, na tarde desta terça-feira (30), uma área de cerrado ao lado do Instituto Lauro de Souza Lima.

De acordo com a Defesa Civil do município, o tamanho da nuvem de fumaça chega a 280 metros de altura e 100 metros na base. “É uma quantidade enorme de fuligem que vai acabar caindo na cidade no fim da tarde”, informa o coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Marcelo Ryal.

A Defesa Civil orienta a população que estão na área de incêndios para que usem mascaras umedecidas com água para evitar inalar a fumaça, principalmente as que possuem problemas respiratórios.

O Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e um grupo de combate a incêndios, que faz parte da operação São Paulo sem Fogo, estão trabalhando no combate ao incêndio. O JC acompanha o caso.

