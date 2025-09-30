Amaral Carvalho recebe área para Centro de Diagnóstico em Bauru

O futuro Centro representará um marco no fortalecimento do atendimento oncológico e na prevenção do câncer, com o diagnóstico precoce. Com estrutura moderna, o espaço com área de edificação de 22.000 m² distribuídos em três pavimentos, será fundamental para ampliar a rede de diagnósticos, exames e atendimento especializado em saúde, beneficiando milhares de pacientes.

A cerimônia contou com a presença do assessor do senador Marcos Pontes, Marcelo Morales, da vice-prefeita de Jaú, Juliana Tebaldi, vereadores e secretários, além de representantes da saúde e da sociedade civil organizada. A obra prevê um terreno de 10.000 m², com área de edificação de 22.000 m² distribuídos em três pavimentos, e um investimento estimado em R$ 150 milhões e atenderá toda a região da DRS VI – Bauru, que conta com 67 municípios.

A Fundação Amaral Carvalho, com sede em Jaú, recebeu nesta terça-feira (30), da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Bauru, a doação de um terreno de 10.000 m² localizado no Núcleo Geisel, em frente ao Zoológico Municipal de Bauru.

“A crescente demanda no tratamento ao câncer colocou um desafio à nossa frente. É preciso fazer mais. Por isso, o Hospital Amaral Carvalho apresentou o projeto de uma nova unidade hospitalar, na cidade de Bauru, idealizada com toda infraestrutura e tecnologia de ponta para atender mais e melhor. A Prefeita Suéllen e todos os vereadores entenderam importância e a necessidade de se oferecer um atendimento oncológico de excelência para a população e abraçaram esse projeto”, informa o diretor administrativo e financeiro da Fundação, José Antônio Barata de Almeida Bueno.

Para a prefeita Suéllen Rosim, a construção do prédio não tem preço. “São 10.000 metros quadrados, avaliado em aproximadamente 7 milhões de reais. Não é sobre o preço, é sobre o valor que isso representa. É sobre a união de esforços que está escrevendo na história de Bauru uma página muito especial, que é ter um Centro de Diagnóstico na maior cidade do Centro Paulista, atendendo aqueles que mais precisam”.

“Um grande desafio para o poder público é atender melhor a população, é alcançar a ponta e nem sempre a gente vai conseguir fazer isso sozinho. Por isso que esse empenho do executivo, do legislativo, da sociedade civil e quem sabe também dos empresários de modo geral, é fundamental para a gente construir algo que vai ficar na memória da cidade de Bauru e da região por muitos e muitos anos”, ressalta a Prefeita.