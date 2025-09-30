Amaral Carvalho recebe área para Centro de Diagnóstico em Bauru

A Fundação Amaral Carvalho, com sede em Jaú, recebeu nesta terça-feira (30), da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Bauru, a doação de um terreno de 10.000 m² localizado no Núcleo Geisel, em frente ao Zoológico Municipal de Bauru.
A cerimônia contou com a presença do assessor do senador Marcos Pontes, Marcelo Morales, da vice-prefeita de Jaú, Juliana Tebaldi, vereadores e secretários, além de representantes da saúde e da sociedade civil organizada. A obra prevê um terreno de 10.000 m², com área de edificação de 22.000 m² distribuídos em três pavimentos, e um investimento estimado em R$ 150 milhões e atenderá toda a região da DRS VI – Bauru, que conta com 67 municípios.
O futuro Centro representará um marco no fortalecimento do atendimento oncológico e na prevenção do câncer, com o diagnóstico precoce. Com estrutura moderna, o espaço com área de edificação de 22.000 m² distribuídos em três pavimentos, será fundamental para ampliar a rede de diagnósticos, exames e atendimento especializado em saúde, beneficiando milhares de pacientes.
“A crescente demanda no tratamento ao câncer colocou um desafio à nossa frente. É preciso fazer mais. Por isso, o Hospital Amaral Carvalho apresentou o projeto de uma nova unidade hospitalar, na cidade de Bauru, idealizada com toda infraestrutura e tecnologia de ponta para atender mais e melhor. A Prefeita Suéllen e todos os vereadores entenderam importância e a necessidade de se oferecer um atendimento oncológico de excelência para a população e abraçaram esse projeto”, informa o diretor administrativo e financeiro da Fundação, José Antônio Barata de Almeida Bueno.
Para a prefeita Suéllen Rosim, a construção do prédio não tem preço. “São 10.000 metros quadrados, avaliado em aproximadamente 7 milhões de reais. Não é sobre o preço, é sobre o valor que isso representa. É sobre a união de esforços que está escrevendo na história de Bauru uma página muito especial, que é ter um Centro de Diagnóstico na maior cidade do Centro Paulista, atendendo aqueles que mais precisam”.
“Um grande desafio para o poder público é atender melhor a população, é alcançar a ponta e nem sempre a gente vai conseguir fazer isso sozinho. Por isso que esse empenho do executivo, do legislativo, da sociedade civil e quem sabe também dos empresários de modo geral, é fundamental para a gente construir algo que vai ficar na memória da cidade de Bauru e da região por muitos e muitos anos”, ressalta a Prefeita.
Nos casos oncológicos, o diagnóstico precoce é essencial para o sucesso do tratamento. “Há mais ou menos um mês atrás. Eu fiz uma biópsia e passei 10 dias de enorme aflição com suspeita de câncer de mama. A minha notícia para glória de Deus foi um nódulo benigno, mas poderia ter sido diferente. Mas se houvesse um diagnóstico positivo, o diagnóstico precoce teria sido fundamental”, revela Suéllen.
“É o início de um sonho que vai colocar Bauru, que é a maior cidade do Centro-Oeste Paulista, tendo a possibilidade de receber o tratamento a expertise do Amaral Carvalho. Nós que temos Centrinho, o Manuel de Abreu, o Lauro de Souza Lima, o Hospital Estadual, o Hospital de Base, o Hospital das Clínicas, mas faltava uma coisa, que é justamente o Amaral Carvalho”, frisa o vereador Markinho de Souza.
As doações para o início das obras já começaram. O vereador Markinho doou, por meio de emenda impositiva, R$ 500 mil e o senador Marcos Pontes, também por meio de emenda impositiva, doou R$ 6 milhões de reais, além de diversas outras doações do empresariado local. As pessoas que queiram realizar doações ou a destinação do imposto de renda para a Fundação Amaral Carvalho pode entrar em contato com a Amábille Primo, do setor de Responsabilidade Social, pelo telefone (14) 99635-8005 ou pelo email: amabille.primo@amaralcarvalho.org.br.