Procuradoria da Câmara de Bauru vê problemas no PL do organograma

A Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal de Bauru emitiu parecer crítico ao atual projeto de lei tramitando pela Casa, que propõe novo organograma na administração municipal. Apresentado pela prefeita Suéllen Rosim (PSD), o texto, que revoga integralmente a legislação aprovada em abril deste ano, é alvo de uma série de apontamentos técnicos e jurídicos que, segundo os procuradores do Legislativo, comprometem sua legalidade, eficiência e constitucionalidade.

Entre os principais problemas listados estão a manutenção de cargos comissionados em desacordo com decisões judiciais, como corregedor e controlador-geral, que o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) já determinou que devem ser ocupados exclusivamente por servidores concursados. A criação de 17 cargos de secretário adjunto com funções meramente administrativas também contraria entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF), que restringe essas nomeações a funções de direção, chefia ou assessoramento.

O parecer ainda aponta a ausência de critérios objetivos para a criação e distribuição dos cargos comissionados, o que pode gerar sobreposição de funções, ineficiência administrativa e questionamentos futuros. Além disso, foram identificadas falhas formais importantes, como a falta de estimativas de impacto financeiro, ausência de declarações de conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal e justificativas genéricas para mudanças significativas na estrutura organizacional.