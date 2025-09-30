Solar Tecno inaugura Eletroposto de Carga Rápida E-Panta em Bauru

A inauguração oficial do Eletroposto de Carga Rápida E-Panta, marca própria da Solar Tecno Energia, empresa nacionalmente reconhecida no setor de energia solar e soluções de eficiência energética, será nesta quarta-feira (1), em Bauru. O evento será realizado das 9h às 18h, na sede da empresa, localizada na avenida Getúlio Vargas, 19-8, e será aberto ao público, clientes, imprensa e parceiros.
A nova estrutura de recarga rápida para veículos elétricos é mais um passo da Solar Tecno em direção à expansão do seu ecossistema de energias renováveis. Com o lançamento da E-Panta, a empresa aposta na mobilidade elétrica como vetor estratégico de inovação e sustentabilidade.
“Estamos elevando a experiência dos nossos clientes. A E-Panta representa o próximo passo da Solar Tecno, onde o cliente deixa de consumir energia da rede para gerar, usar e recarregar. Será um marco”, destaca Wilson Souza, CEO da Solar Tecno Energia.
Programação e destaques:
Durante o dia de inauguração, os visitantes poderão participar de uma experiência imersiva, com destaque para a exposição de modelos de carros elétricos e recarga gratuita em condições especiais:
Recarga gratuita para visitantes que apresentarem duas contas de energia (PDF ou impressas) com consumo mensal superior a R$ 400.
Clientes com sistemas fotovoltaicos instalados pela Solar Tecno Energia também terão direito a uma recarga rápida gratuita no dia.
A empresa, que é integradora WEG 5 estrelas, conta com centenas de sistemas solares instalados em todo o Brasil e se destaca pela confiabilidade e performance técnica de suas soluções. Com a criação da E-Panta, reforça seu compromisso com a energia limpa e o futuro da mobilidade sustentável.
Serviço:
Inauguração do Eletroposto E-Panta
Local: avenida Getúlio Vargas, 19-8 – Bauru
Data: 1 de outubro (quarta-feira)
Horário: Das 9h às 18h
Público: Aberto ao público, clientes, imprensa e parceiros