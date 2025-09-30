Solar Tecno inaugura Eletroposto de Carga Rápida E-Panta em Bauru

A inauguração oficial do Eletroposto de Carga Rápida E-Panta, marca própria da Solar Tecno Energia, empresa nacionalmente reconhecida no setor de energia solar e soluções de eficiência energética, será nesta quarta-feira (1), em Bauru. O evento será realizado das 9h às 18h, na sede da empresa, localizada na avenida Getúlio Vargas, 19-8, e será aberto ao público, clientes, imprensa e parceiros.

A nova estrutura de recarga rápida para veículos elétricos é mais um passo da Solar Tecno em direção à expansão do seu ecossistema de energias renováveis. Com o lançamento da E-Panta, a empresa aposta na mobilidade elétrica como vetor estratégico de inovação e sustentabilidade.

“Estamos elevando a experiência dos nossos clientes. A E-Panta representa o próximo passo da Solar Tecno, onde o cliente deixa de consumir energia da rede para gerar, usar e recarregar. Será um marco”, destaca Wilson Souza, CEO da Solar Tecno Energia.