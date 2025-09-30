30 de setembro de 2025
AINDA HÁ FOCOS

Mata incendiada em Bauru já é maior que 8 campos de futebol

Por Bruno Freitas e Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Douglas Willian
Ainda há focos de incêndio na mata nesta terça (30)
Ainda há focos de incêndio na mata nesta terça (30)

O incêndio de grandes proporções que atingiu uma Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) no Jardim Colonial, na chamada Floresta Urbana, em Bauru, destruiu ao menos seis hectares de mata — o equivalente a aproximadamente oito campos e meio de futebol —, de acordo com estimativa da Defesa Civil de Bauru. Ainda existem pequenos focos nesta manhã de terça-feira (30).

Segundo Marcelo Ryal, coordenador do órgão, trata-se de um cerradão, onde a vegetação está em estágio avançado de recuperação.

Conforme o JCNET vem noticiando, o fogo começou no domingo (28) e chegou a ser parcialmente controlado pelo Corpo de Bombeiros, com apoio da Defesa Civil e da população, nesta segunda-feira (29). O helicóptero Águia, da Polícia Militar, também prestou auxílio na operação. No entanto, a reportagem constatou nesta manhã de terça-feira que ainda há pontos com pequenas chamas que precisam ser completamente extintos.

Na última semana, entre os dias 21 e 27 de setembro, Bauru registrou o dobro de incêndios em áreas de mata em comparação com a semana anterior. Só no dia 21 (domingo), foram 67 focos em vegetação.

Neste mês de setembro, já são 178 ocorrências de incêndios em matas e áreas verdes. Em todo o mês de agosto, foram 190 registros.

A pena para quem provoca incêndios em matas, campos e áreas de vegetação nativa é de 2 a 4 anos de prisão, segundo a Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais).

O que é uma Arie?

A Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) é um tipo de unidade de conservação no Brasil, criada para proteger ecossistemas e características naturais de importância local e regional, como espécies raras de flora e fauna ou fenômenos naturais singulares. São áreas de pequena extensão, com foco na conservação e no uso sustentável, onde o Poder Público pode estabelecer normas para o uso da propriedade privada, caso ela esteja localizada dentro da unidade.

Perda de flora e fauna ainda não foram contabilizados (foto: Douglas Willian)
Perda de flora e fauna ainda não foram contabilizados (foto: Douglas Willian)

