Mata incendiada em Bauru já é maior que 8 campos de futebol

O incêndio de grandes proporções que atingiu uma Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) no Jardim Colonial, na chamada Floresta Urbana, em Bauru, destruiu ao menos seis hectares de mata — o equivalente a aproximadamente oito campos e meio de futebol —, de acordo com estimativa da Defesa Civil de Bauru. Ainda existem pequenos focos nesta manhã de terça-feira (30).

Segundo Marcelo Ryal, coordenador do órgão, trata-se de um cerradão, onde a vegetação está em estágio avançado de recuperação.

Conforme o JCNET vem noticiando, o fogo começou no domingo (28) e chegou a ser parcialmente controlado pelo Corpo de Bombeiros, com apoio da Defesa Civil e da população, nesta segunda-feira (29). O helicóptero Águia, da Polícia Militar, também prestou auxílio na operação. No entanto, a reportagem constatou nesta manhã de terça-feira que ainda há pontos com pequenas chamas que precisam ser completamente extintos.