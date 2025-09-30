Na semifinal, Sesi Vôlei Bauru encara o Renasce Sorocaba

A disputa por uma vaga na decisão do Campeonato Paulista 2025 começa nesta terça (30), para o Sesi Vôlei Bauru. A equipe bauruense enfrenta o Renasce Sorocaba pelo Jogo 1 da semifinal, às 19h. O jogo será no Sesi Sorocaba e tem transmissão do Sportv 2.

O time de Bauru vai para a semifinal como a única equipe invicta no estadual, após bater o Osasco São Cristóvão Saúde por 3 sets a 0 na última rodada da fase classificatória. Com a vitória, o Sesi Vôlei Bauru subiu aos 20 pontos, tendo sete vitórias em sete jogos.

Já a equipe de Sorocaba se classificou na quarta colocação, vencendo quatro dos sete jogos disputados e conquistando 11 pontos. Na última rodada, decisiva para definir a colocação da equipe, o Renasce Sorocaba foi superado em 3 sets a 0, em casa, contra o Paulistano Barueri.