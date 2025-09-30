Na semifinal, Sesi Vôlei Bauru encara o Renasce Sorocaba

A disputa por uma vaga na decisão do Campeonato Paulista 2025 começa nesta terça (30), para o Sesi Vôlei Bauru. A equipe bauruense enfrenta o Renasce Sorocaba pelo Jogo 1 da semifinal, às 19h. O jogo será no Sesi Sorocaba e tem transmissão do Sportv 2.
O time de Bauru vai para a semifinal como a única equipe invicta no estadual, após bater o Osasco São Cristóvão Saúde por 3 sets a 0 na última rodada da fase classificatória. Com a vitória, o Sesi Vôlei Bauru subiu aos 20 pontos, tendo sete vitórias em sete jogos.
Já a equipe de Sorocaba se classificou na quarta colocação, vencendo quatro dos sete jogos disputados e conquistando 11 pontos. Na última rodada, decisiva para definir a colocação da equipe, o Renasce Sorocaba foi superado em 3 sets a 0, em casa, contra o Paulistano Barueri.
Na outra semifinal, o Osasco São Cristóvão Saúde, classificado em segundo com 18 pontos, enfrentará o Paulistano Barueri, terceiro, com 16. As duas semifinais são definidas em dois jogos, com a disputa do set desempate (golden set) se necessário.
O Sesi Vôlei Bauru busca chegar na final pelo segundo ano consecutivo, tendo feito a decisão paulista em 2024 contra a equipe de Osasco. A equipe de Bauru já fez outras três finais, tendo dois títulos (2018 e 2020), e um vice (2022).
Com a melhor campanha da primeira fase, o Sesi Vôlei Bauru conquistou a vantagem de decidir a ordem do local dos jogos na semifinal e, caso se classifique, também a terá em eventual final. Dessa forma, o time bauruense define a vaga à final na Arena Paulo Skaf, no dia 3 de outubro, sexta-feira, às 19h.
Após ser a maior pontuadora contra o time de Osasco, Bruna Moraes segue sendo a líder em pontos do Sesi Vôlei Bauru, somando 79. Nos pontos de saque, Isa Rocha e Nia Reed são as líderes, ambas com quatro. Já nos bloqueios, Thays lidera com 18, seguida por Mayany, que tem 15 pontos no fundamento.