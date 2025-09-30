Sem chuva e com calor extremo, DAE pode endurecer rodízio

Sem previsão de chuvas significativas ao menos nos próximos dez dias e com temperaturas em elevação, que podem bater os 38 graus nesta semana, o DAE não descarta a possibilidade de endurecer ainda mais o racionamento de água nas regiões da cidade abastecidas pelo Rio Batalha. Desde a última sexta-feira (26), em razão da falta significativa de chuvas há 90 dias, cada um dos dois grandes grupos que antes recebia água por 24 horas, com suspensão por outras 24 horas, está sendo atendido por 14 horas, com pausa por 34 horas.

No início da tarde desta segunda-feira, a lagoa de captação do manancial chegou a 1,49 metro e, após o desligamento das bombas, subiu a 1,86 metro até as 21h40, sendo o ideal 3,20 metros. A perspectiva é de que o DAE não espere o patamar extremo de operação, de 1,30 metro, ser atingido devido ao risco de detritos depositados no fundo da represa serem sugados pelas bombas da Estação de Tratamento de Água (ETA). Assim, se o nível continuar baixando, novas medidas precisarão ser adotadas. "Neste momento, não há expectativa de alteração. Mas, se esta situação adversa persistir, poderemos diminuir a carga horária efetiva e fazer a complementação com mais caminhões-pipa", diz o presidente da autarquia, João Carlos Viegas da Silva.

Durante o fim de semana e nesta segunda, o Jornal da Cidade recebeu reclamações de moradores que afirmam estar há pelo menos dez dias sem água nas torneiras. Uma delas é a auxiliar de entregas Irene Titton, moradora da Vila Pacífico. "Gostaríamos que o DAE nos desse uma solução, pois é inacreditável e inaceitável essa situação. Estamos há 11 dias sem chegar uma gota de água, cansados, estressados, esgotados", relata. Há queixas ainda sobre demora de até sete dias para atendimento de pedidos de caminhões-pipa - prazo que, segundo Viegas, não tem ultrapassado três dias.